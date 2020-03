Aseguran que los cheques por coronavirus serán de 2 mil dólares

La ayuda de Trump también será para las pequeñas empresas

El plan de rescate está por confirmarse

Cheques por coronavirus como parte de la ayuda de Trump. Luego de que ayer el presidente Donald Trump anunciara que enviará cheques de mil dólares a los ciudadanos o residentes estadounidenses para enfrentar la crisis por el coronavirus, hoy trascendió que los cheques serán de dos mil dólares.

De acuerdo con información obtenida por el diario The Washington Post, el plan contra el coronavirus de la Casa Blanca tiene como objetivo enviar dos mil dólares a estadounidenses, y eso incluye 300 mil millones para pequeñas empresas.

Según la nota del Post, no se han tomado decisiones finales y las conversaciones con los líderes republicanos siguen siendo fluidas, pero todo apunta a que el plan de rescate incluye los cheques por dos mil dólares.

Telemundo confirmó la información de The Washington Post y detalló que el plan de 100 millones de dólares prevé dos rondas de desembolso de cheques de mil dólares cada uno, entre abril y mayo próximo, para los trabajadores directamente afectados por la pandemia de coronavirus.

El desembolso para ayudas a los trabajadores será de 500 mil millones de dólares, de donde se tomará para los cheques enviados en dos rondas, la primera ronda se enviará a partir del seis de abril y la segunda ronda a partir del 18 de mayo.

Treasury memo obtained by The Post lists goals for $1 trillion coronavirus stimulus plan, including two checks for many Americans https://t.co/nkTYCiC9lT — The Washington Post (@washingtonpost) March 18, 2020

Mientras que la ayuda para los negocios será de 300 mil millones de dólares, con el objetivo de que estos no tengan que hacer despidos masivos debido a la caída en las ventas como consecuencia de la ‘cuarentena’ provocada por el coronavirus.

El martes el presidente Donald Trump anunció que los residentes y ciudadanos estadounidenses recibirían una ayuda económica de mil dólares o más para poder afrontar la crisis por coronavirus.

El mandatario aseguró que estas medidas ayudarán a que “salgamos de este desafío con una economía próspera y en crecimiento”.

“Un día estaremos de pie, posiblemente aquí arriba, y diremos: ‘Bueno, ganamos’”, indicó.

Asimismo, el presidente estadounidense aseguró que las pequeñas y medianas empresas también se beneficiarán de la ayuda por parte del Estado.

Trump quiere que el gobierno envíe cheques a los estadounidenses en las próximas dos semanas en un esfuerzo por frenar el costo económico del brote de coronavirus, anunció el martes el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

“El presidente me ha dado instrucciones de que tenemos que hacer esto ahora”, dijo en la sesión informativa de la Casa Blanca. No dio detalles excepto para decir que la cantidad debería ser significativa y que los millonarios no la obtendrían, reseñó The Associated Press.

“Queremos asegurarnos de que los estadounidenses tengan dinero rápidamente en sus bolsillos”, dijo Mnuchin.

Mnuchin planeó esbozar ese paquete de aproximadamente 850 mil millones de dólares para los republicanos del Senado en un almuerzo privado, con funcionarios con el objetivo de que el Congreso lo apruebe esta semana.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que abrió el Senado el martes por la mañana, prometió una acción rápida.