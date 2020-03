El experto en coronavirus de la Casa Blanca, Dr. Anthony Fauci, anunció el viernes por la mañana que el estado actual de crisis en los Estados Unidos podría durar dos meses y que todas las cartas están “sobre la mesa” en términos de cuánto más grave puede volverse la situación respecto al COVID-19, reseñó The Daily Mail.

En una serie de entrevistas con Good Morning America y CBS, Fauci dijo lo que a su juicio va a afectar a EE.UU.

“Ciertamente la situación va a empeorar antes de mejorar. No hay duda de que aún no hemos alcanzado el punto máximo de crisis”, dijo.

Asimismo, cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de un cierre completo en el país así como lo decidieron China e Italia, el experto no lo descartó.

“No estoy seguro de que lleguemos a eso, creo que sería realmente dramático, pero puedo decir que todas las cosas están sobre la mesa”, y agregó: “tenemos que responder a medida que las cosas vayan evolucionando a lo largo de los próximos días y semanas”.

Al comienzo de la semana, el presidente Donald Trump estaba aconsejando a los estadounidenses que mantuvieran la calma y no se tuvieran miedo, incluso indicó que el virus “desaparecería”.

Sin embargo, posteriormente cerró la frontera aérea a los europeos prohibiendo todos los vuelos y dijo el jueves que incluso los ciudadanos estadounidenses que resulten positivos para el virus no podrán volver a EE.UU.

Fauci indicó que la crisis se extenderá por varias semanas, pero que podría durar hasta dos meses.

“Es impredecible, pero si observas históricamente cómo funcionan estas cosas, es probable que sea desde unas pocas semanas hasta ocho semanas”, aseveró.

“Espero que en una primera instancia se trate de dos, tres o cuatro semanas, pero es imposible hacer una predicción precisa”, dijo.

Más tarde, en una entrevista con CBS, aseguró que este momento era una de las peores cosas que había visto en su carrera de 36 años.

“Con respecto a la interrupción de la vida cotidiana, no hemos visto eso antes. No hemos tenido este tipo de situación antes”, resaltó.

“En este momento hay muchas incógnitas, creo que eso es lo que asusta a la gente”, concluyó.

Fauci le informó al Congreso el jueves que el sistema estadounidense de atención médica estaba fallando y que no había suficientes pruebas para hacer los análisis con la rapidez que el COVID-19 amerita.

Top NIH official Dr. Anthony Fauci tells @GMA the coronavirus spread will "get worse before it gets better."

"We must be much more serious as a country about what we might expect. A couple of cases today are going to be many cases tomorrow.” https://t.co/LyQ6vHtmTt pic.twitter.com/Qv4TDcJouq

— ABC News (@ABC) March 13, 2020