Trump enviará cheques a ciudadanos para enfrentar crisis por coronavirus

El presidente Trump anunció que enviará cheques a los residentes y ciudadanos más necesitados de EE. UU. para que puedan enfrentar la crisis por coronavirus

Los estadounidenses recibirán una ayuda económica de mil dólares o más

Las pequeñas y medianas empresas también recibirán ayuda económica

El presidente Donald Trump anunció este martes a través de una rueda de prensa que los residentes y ciudadanos estadounidenses recibirán una ayuda económica de mil dólares o más para poder afrontar la crisis por coronavirus.

El mandatario aseguró que estas medidas ayudarán a que “salgamos de este desafío con una economía próspera y en crecimiento”.

“Un día estaremos de pie, posiblemente aquí arriba, y diremos: ‘Bueno, ganamos’”, indicó.

Asimismo, el presidente estadounidense aseguró que las pequeñas y medianas empresas también se beneficiarán de la ayuda por parte del Estado.

Trump quiere que el gobierno envíe cheques a los estadounidenses en las próximas dos semanas en un esfuerzo por frenar el costo económico del brote de coronavirus, anunció el martes el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

“El presidente me ha dado instrucciones de que tenemos que hacer esto ahora”, dijo en la sesión informativa de la Casa Blanca. No dio detalles excepto para decir que la cantidad debería ser significativa y que los millonarios no la obtendrían, reseñó The Associated Press.

“Queremos asegurarnos de que los estadounidenses tengan dinero rápidamente en sus bolsillos”, dijo Mnuchin. El mercado de valores subió durante la sesión informativa después de una caída salvaje el lunes.

Mnuchin planeó esbozar ese paquete de aproximadamente 850 mil millones de dólares para los republicanos del Senado en un almuerzo privado, con funcionarios con el objetivo de que el Congreso lo apruebe esta semana. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que abrió el Senado el martes por la mañana, prometió una acción rápida.

“El Senado no se suspenderá hasta que hayamos aprobado nuevos pasos significativos y audaces por encima y más allá de lo que ha aprobado la Cámara para ayudar a nuestra nación fuerte y nuestra economía subyacente a superar esta tormenta”, dijo McConnell.

Más grande que el rescate bancario de 2008 o la ley de recuperación de 2009, la propuesta de la Casa Blanca tiene como objetivo proporcionar una reducción masiva de impuestos para los asalariados, 50 mil millones de dólares para la industria de las aerolíneas y un alivio para las pequeñas y medianas empresas.

Dos personas familiarizadas con la solicitud lo describieron a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar en público.

El martes, la Casa Blanca solicitó al Congreso que aprobara un paquete de rescate de emergencia masivo para ayudar a las empresas, así como a los contribuyentes, a hacer frente a la crisis económica que se combina con la pandemia.

“Hay un gran espíritu” entre los legisladores, dijo el presidente Donald Trump en la sesión informativa de la Casa Blanca el martes cuando describió varios elementos adicionales sobre el plan de rescate. “Puedo decir eso para los republicanos y los demócratas”.