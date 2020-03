Maity Interiano rompe en llano al preguntarle los motivos de por qué no tiene pareja

La conductora de Despierta América contesta de una manera por demás reflexiva

Sus compañeras intentaron reconfortarla con palabras de aliento

La conductora del programa matutino Despierta América, Maity Interiano rompió en llanto cuando le preguntan los motivos de por qué aun no tiene pareja y sus compañeras le intentan hacer menos fuerte el dolor al aconsejarle y decirle incluso que es mejor estar sola que divorciada o con alguien que no es el indicado. Pero en las redes no le perdonaron a la producción que la expusieran a hablar de su vida privada en pública.

El video en el que la presentadora descarga sus lágrimas por estar aun soltera se puede ver en las redes sociales, cuando en pleno programa de televisión le cuestionaron los motivos de por qué todavía no ha encontrado el amor de su vida, a lo que respondió de una manera que dejó a todas con la boca abierta.

Y es que algunas de sus compañeras le reconocieron que dio una de las mejores respuestas al explicar su condición, fue entonces que la mayoría de ellas trataron de reconfortarla con comentarios de aliento y hasta la abrazaron, aunque algunas personas no tomaron tan bien la dinámica que hicieron en el programa y lo hicieron notar en la redes sociales.

El material donde Maity Interiano rompe en llanto se puede ver en la cuenta personal de Instagram del programa @despiertamerica que hasta la mañana de este viernes 6 de marzo de 2020 tenía más de 121 3 mil 800 reproducciones y estaba por alcanzar 700 comentarios de los internautas.

A continuación te mostraremos el diálogo que tuvieron las conductoras en el programa para que tú des tu mejor opinión.

“¿Por qué crees que no has encontrado al hombre de tu vida?”, se preguntó la misma Maity Interiano de un papelito que le dieron dentro de una dinámica entre la conductoras.

La conductora respondió de inmediato, no sin antes dar un suspiro: “¿Por qué? no lo sé, porque si lo supiera ya lo tendría a mi lado, creo que porque Dios me está preparando para ese momento, para disfrutar el hoy, para disfruta a mi familia, para acercarme, para quererme, (pausa), no sé, que me está preparando para ese momento…”

Entonces en ese momento se quiebra y las compañeras le dicen: “es una muy buena respuesta. Mientra otra busca hacer el momento más ameno y le lanza la pregunta ¿A ver, a ver, usted ha besado sapos? ¿Todavía no besa al príncipe?

Luego otra compañera le dice: “A veces el príncipe nosotros queremos que llegue cuando tenemos 20 o 25 y a mi en mi experiencia mi papá me decía ‘tú no te vas a poder casar Linci porque quien se va a querer casar contigo si tu todo el tiempo estás entrevistando hombres, famosos, imagínate, con mucha personalidad tienes qué conseguir’.

“Yo a los 33 decía: ‘ay no voy a tener hijos, no voy a tener nada, mi vida se va a ir, es todo el trabajo, es todo los deportes, le entregué mi vida a los trasnochos y de repente llegó un mexicano, me hizo así, me dijo mucho gusto, Miguel Ángel ya hora tengo dos hermosos bebés, el autobús llega”, le concluyó su compañera.

Fue el momento en que otra conductora la abraza al notar que Maity Interiano rompe en llanto por su situación y le dice: “es que tu dijiste algo muy cierto y me encanta tu respuesta, porque Dios está en control”.

Así, las demás presentadoras se empezaron a unir para reconfortar a su compañera y otra más le dijo: “Además, lo que tú vives los viven la mayoría de las muchachas, el 90 por ciento, ¿ok?”.

Una más de las presentadoras le dice: “Aparte una cosa importante cuantas veces cuando estás en matrimonio, me ha pasado, es difícil, no es algo fácil, que dices: ‘igual y me hubiera esperado’, cuando te llegue te va a llegar el indicado, a que estuvieras con uno equivocado, casadísima, y estuvieras llorando igual por otra cosas, entonces yo sé que va a llegar alguien para ti”.

Y una más concluyó al decir: “Y pa’ que estén divorciadas, mejor que estén contentas y solitas”.

Al despedirse, una de sus compañera quiso alentar y hasta le dijo que ya le tiene un candidato, ¿Será? A continuación de detallaremos algunos comentarios de unidad, pero otras críticas bastantes fuertes.