‘Native Gardens’ explora los conflictos vecinales y usa la comedia para apaciguar los ánimos

Para la actriz mexicana Fedra Ramírez-Olivares, es muy grato ser parte del elenco de Native Gardens, la inteligente comedia que escenifica el Aurora Theatre y que explora un pleito entre vecinos de un afluente vecindario en Washington DC debido a los diferentes estilos de sus jardines y la línea divisoria de sus propiedades.

Native Gardens, escrita por la mexicana Karen Zacarías, narra la historia de Frank y Virgina Butley (Carolyn Cook y Bart Hansard), una pareja blanca mayor que lleva décadas viviendo en su casa y que se vanagloria de tener uno de los jardines ingleses más bellos del vecindario. Tras años de mejorarlo, están seguros de que nada ni nadie impedirá que finalmente obtenga el premio mayor de la Potomac Horticultural Society.

Cuando sus nuevos y jóvenes vecinos, Pablo y Tania del Valle, (Cristian González y Ramírez-Olivares), un ambicioso abogado y su esposa embarazada, se instalan en su nuevo hogar, los Butley les dan la bienvenida con chocolates y vino. Sin embargo, la buena vibra entre las dos parejas no dura mucho pues comienzan a tener roces debido a sus diferentes culturas, edades y gustos. Uno de esos roces lo protagonizan los Del Valle cuando le hacen saber a los Butley que planean plantar un jardín con plantas nativas de la región.

“Tania quiere plantar plantas nativas para promover la vida silvestre y el bienestar del ecosistema”, explicó Ramírez-Olivares. “Ella quiere plantar cosas que gente como los Butley consideran yerbas (jejeje) y que generalmente sacan de sus jardines para evitar que lleguen los insectos, las arañas, los mosquitos y todas esas cosas”, agregó la actriz.

La valla de la discordia en Native Gardens

A pesar de sus gustos diferentes por la horticultura, los Butley y los Del Valle intentan llevarse bien, pues son gente bien intencionada y educada. Pero cuando Pablo descubre que su propiedad es dos pies más grande de lo que pensaban y que Frank los ha usado para su jardín, el conflicto escala hasta involucrar abogados y policías.

“La obra sigue el conflicto de quién se va a quedar con esos dos pies de tierra”, explicó Ramírez-Olivares.

A raíz del descubrimiento y con los ánimos encendidos Pablo y Tania les advierten a sus vecinos que van a construir una valla de madera. Tania les dice: “Voy a construir mi valla para mantenerlos fuera”. Y Pablo complementa diciendo: “Y ustedes van a pagarla”, frase que Zacarías ha agregado a su texto original para darle un contexto de actualidad con el muro que el presidente Donald Trump sueña con construir en la frontera con México.

“Este es uno de los momentos que demuestra como Karen (Zacarías) le da la vuelta a los estereotipos porque en este caso son los hispanos quienes usan esos mismos argumentos que usa mucha gente conservadora con sentimientos racistas hacia los latinos. También muestra cómo nos podemos cegar cuando creemos que tenemos la razón”, manifestó la actriz de 23 años, que se mudó de niña con su familia de México a Estados Unidos.

Desde que Native Gardens hizo su premier mundial en enero de 2016 en el Playhouse in the Park, en Cincinnati, no han parado los elogios, tanto de la crítica como del público, que aplauden el ingenioso sentido del humor de Zacarías para abordar los temas más complejos y espinosos que salen a flote en la disputa vecinal como el racismo, el clasismo, el sexismo y la xenofobia.

“La obra es muy inteligente, juega con los estereotipos y los arquetipos de quiénes son las personas blancas republicanas y quiénes son las personas hispanas demócratas; y los cambia. Saca complejidad y detalles que contradicen los estereotipos para disecarlos de una manera chistosísima”, acotó la actriz, que estudió teatro en la Universidad de California en San Diego.

Native Gardens ocupa el octavo lugar en la lista del American Theatre de las 10 obras más producidas de la temporada 2018-19 en el país. Tan solo en lo que va del año, la comedia ha sido presentada en el Syracuse Stage del 13 de febrero al 13 de marzo y en el Geva Theatre Center de Rochester, New York del 26 de marzo al 21 de abril. Ademas, el Portland Center Stage la escenifica del 18 de mayo al 16 de junio.

BREVE BIO de Fedra Ramírez-Olivares

Nombre: Fedra Ramírez-Olivares

Profesión: actriz

Nacionalidad: mexicana

Fecha y lugar de nacimiento: 5 de septiembre de 1995 en Ciudad de México

Estudios: obtuvo su licenciatura en teatro por la Universidad de California en San Diego en 2018.

Otros trabajos: debutó profesionalmente en 2018 en la obra Smokefall en La Jolla Playhouse en San Diego