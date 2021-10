Mujer come cenizas de su esposo

Lo lleva a todos lados para hallar consuelo

Asegura que ha adelgazado con esa ‘dieta’ Come cenizas de esposo. Cuando una comida está más que sabrosa hay gente que hasta se chupa los dedos, pero ¿Qué pasa cuando ese ‘platillo’ es tu esposo? Así, es, eso le sucedió a una mujer que se comió las cenizas de su marido, luego de que accidentalmente las probara, de acuerdo al portal de noticias The Sun. Relacionado Muere Pat Studstill Jr, estrella de la NFL y de televisión CURIOSO: Va a hospital por dolor estómago y confiesa tragar teléfono móvil Muere el primer actor Miguel Palmer tras sufrir 2 paros cardíacos Aunque pareciera el guión de una película de terror o de fantasía, esto se volvió realidad cuando Casie de 26 años de edad, sufrió la pérdida de su esposo Sean a solo dos años y medio de que lo conoció y decidieron unirse en matrimonio y luego vino la tragedia. TRAGEDIA Sin embargo, a solo 10 meses de su matrimonio, un ataque de asma acabó de manera súbita con la vida de él, motivo por el cual “el mundo de Casie dejó de girar”, ya que sintió tanta aflicción que no pensaba en nada más que llevar a todas partes las cenizas de su marido. Ese fue su principal motor para seguir adelante, halló consuelo en trasladar los restos de Sean consigo. No era broma, ella lo hacía diario y a todos lados, porque dijo, él era su esposo y quería mantener vivo su recuerdo aunque ya no estuviera presente físicamente.

Come cenizas de esposo: ¿CÓMO EMPEZÓ TODO? Pero más allá de sentir arrepentimiento, ella está consciente de lo que hace y explica cómo comenzó todo, fue en My Strange Addiction de TLC, que explicó: “Llevo a mi esposo a todas partes, al supermercado, de compras, al cine, a comer, a cualquier lugar al que voy, él va”. “Cada vez que voy al supermercado compro la comida que a él le gusta, cuando cocino compro la comida que le gusta, no la como pero cocino para él. Algunas personas se ríen, creen que estoy jugando, pero lo digo en serio, es mi marido”, dijo de una manera muy sentimental.

“ME ESTOY COMIENDO A MI MARIDO” Pero fue en un momento específico que ella probó las cenizas de su marido y lo dice así: “Supongo que con la transferencia de sus cenizas, algunas también se metieron en la caja de cartón y eso se derramó en mis manos”. Esto le dio una idea que hoy la tiene comiendo literalmente a su marido “No quería limpiarlo, ese es mi esposo, no quería limpiarlo, así que simplemente lo lamí de mis dedos. “Y aquí estoy hoy casi dos meses después y no puedo parar, me estoy comiendo a mi marido”, confiesa sin el menor remordimiento ni culpa, pues además le ha traído un beneficio, argumenta. Archivado como: Come cenizas de esposo. Para ver el video haz click aquí.

HA PERDIDO 42 LIBRAS DE PESO Incluso, señala que no es nada más comer por comer, ya que tiene un método específico para lograr resultados físicos a su favor: “Primero me lamo el dedo y no lo sumerjo, hago un remolino para que quede bien apelmazado y luego me lo como”, reveló. Y agregó: “Sabe a huevos podridos, arena y papel de lija, pero he llegado a amar ese sabor, comenzó como no querer deshacerse de él y ha progresado hasta devorarlo. “He perdido 42 libras desde que mi esposo falleció, básicamente, lo único que estoy comiendo son sus cenizas”. Archivado como: Come cenizas de esposo

Come cenizas de esposo: OBSESIÓN PELIGROSA La mujer no tiene ’empacho’ en decir cuánta cantidad de ceniza come y dice que su porción es de alrededor de 5 a 6 veces al día y que hasta la fecha se ha comido casi medio kilo de sus restos, y aunque dice sentirse culpable, pareciera ser que no, por lo que hace. Ella continúa: “Cuando abro la urna tengo una sensación de felicidad, es como un subidón de adrenalina para mí y cuanto más como más me emociono hasta que me doy cuenta de que no queda mucho. Luego, unos minutos después, me siento fatal porque lo hice”.

Come cenizas de esposo: ¿ESTÁ ENFERMA? Sin embargo, pese a que dice sentirse culpable, sabe que algo en ella no está bien y así lo explica: “(Comerlo) Me hace sentir avergonzada, avergonzada, disgustada conmigo mismo, confundido, loco; tienes que ser una persona muy enferma para comer las cenizas de alguien”. Pero lejos del ‘beneficio’ que ella encuentra al comer a su esposo, ya que baja de peso, hay un riesgo aún peor de seguir haciéndolo. Las cenizas de Sean se están acabando rápidamente, pero el embalsamamiento emplea ocho sustancias químicas que pueden provocar psicosis si se ingieren.

“TENGO QUE DEJAR DE COMERLO” Casie agrega: “Saber que ya perdí una libra es realmente difícil porque se acabará pronto y no sé si podré mantenerlo unido. Tengo que dejar de comérmelo, lo he perdido una vez, esta vez será mi culpa que lo pierda de nuevo”, advirtió la joven que hace lo prohibido.. Este caso ha causado indignación en la población de Tennessee, pero ha ganado terreno no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, lo que ha sido criticado por muchos internautas. ¿Tú lo harías? Archivado como: Come cenizas esposo

CRÍTICAS La gente reaccionó rápidamente: “Ella llevó el dicho ‘mi esposo se ve como un snack'” a un nivel completamente nuevo”, “esto es honestamente realmente triste. ella se ha vuelto loca por el dolor”, “siempre serás parte de mí”, se tomó eso en serio”, “entendería traer lo suyo pero comérselo, no”. “En lugar de hacer un espectáculo para sensacionalizar su ‘adicción’, por favor proporcione a esta mujer la terapia que necesita. Este es el resultado de un trauma / pérdida no resuelto y probablemente un mecanismo de afrontamiento”, opinó una internauta.

NECESITA AYUDA Otras personas consideraron de urgencia que necesita terapia psicológica: “Ella necesita una terapia de duelo pesado, creo que sería bueno para ella conseguir los collares de ceniza, convierten las cenizas en una pequeña joya que puedes usar en una cadena y de esa manera él siempre puede estar a su lado y ella no se lo comerá”. “Ella necesita ayuda, no, lo que está haciendo no está bien, pero ella tampoco. Espero que encuentre la ayuda que necesita y pueda encontrar una mejor manera de lidiar con el duelo que está experimentando”, recomendó otra persona que vio el video y la historia de la mujer.