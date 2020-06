Mujer estalla contra empleados de Trader Joe’s de California que le piden usar mascarilla

El uso de cubrebocas es obligatorio en el estado de California en lugares cerrados

Un usuario de Twitter la graba y su video se hace viral con más de 5.2 millones de visualizaciones

Llena de rabia una clienta de un Trader Joe’s de California estalla justo cuando uno de los empleados le pide usar mascarilla para evitar el coronavirus (COVID-19), de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de USA TODAY.

Fue a través de la red social de Twitter que comenzaron a circular una serie de videos en los que se aprecia a una mujer rubia que vocifera contra empleados de la tienda.

El usuario D. Giles fue el que se encargó de exhibir a esta mujer que estaba cegada y negada a aceptar las recomendaciones de los trabajadores del lugar.

El uso de mascarillas es prácticamente obligatorio en todo el territorio de Estados Unidos en lugares públicos y sobre todo en los que hay mayor concentración de personas, como una medida adoptada para evitar la propagación del coronavirus.

El bochornoso incidente sucedió el viernes pasado en un Trader Joe’s de North Hollywood, en California, cuando una de las clientas se molestó al momento en que alguno de los empleados le pidió que utilizara mascarilla al estar dentro del lugar.

Aunque la mujer utilizó algunas palabras ofensivas como: “Cerdos demócratas”, ella se justificó del por qué no podía usar cubrebocas.

“Ese hombre me acosó por no usar una máscara. Tengo un problema respiratorio, mi médico no me deja usar una mascarilla. Entonces, si alguien me acosa por usarla, ustedes están violando la ley federal”, dijo de manera firme la mujer.

El video en el que ella explica los motivos ha tenido gran impacto en las redes que hasta la tarde de este sábado 27 de junio superaba los 5.2 millones de visualizaciones.

La mujer es una gringa rubia, delgada, viste una blusa azul y unos jeans y se dirige directamente a la grabación que hace el usuario.

Luego de todo el enredo que se desató por la cliente del Trader Joe’s de California por no querer usar mascarilla en plena pandemia por coronavirus, nadie de la empresa estuvo a la mano para dar información al respecto.

Sin embargo, en su página de internet, la tienda explica: “Es nuestra preferencia y alentamos a los clientes a usar una mascarilla o una cubierta facial mientras compran en todas nuestras tiendas. Cuando las autoridades estatales o locales exigen recubrimientos faciales, también lo comunicamos a nuestros clientes”.

Este mensaje va en concordancia con la orden emitida por las autoridades de California el 18 de junio, en la que hacen del conocimiento público del uso de cubrebocas dentro de las empresas del estado.

Las recomendaciones en la mayoría de los estados de la unión americana se centran en que la gente debe usar mascarillas en lugares cerrados para evitar la propagación del coronavirus, pero cliente de California Trader Joe’s entra al lugar sin ella y desata el caos.

