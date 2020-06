Un nuevo video -que filtró el activista Shaun King- en el caso del afroamericano George Floyd que murió a manos del agente Derek Chauvin en Minneapolis, daría un giro de 180 grados en las investigaciones en su contra, al revelarse que la víctima presuntamente fue golpeada por los agentes dentro de una patrulla oficial.

Fue el activista de derechos civiles quien filtró el material audiovisual y que ha generado más controversia sobre la culpabilidad de los presuntos agresores.

Como se recordará, hace unos días George Floyd fue sometido por varios agentes policiales, sin embargo fue Chauvin quien le colocó su rodilla en el cuello, lo que aparentemente le causó asfixia y posteriormente la muerte.

His name is George Floyd.

And he was murdered by the Minneapolis Police Department.

A grocery store called the police on him when they thought he was writing a bad check. pic.twitter.com/q1OQx2RpDM

— Shaun King (@shaunking) May 26, 2020