Revelan toda la verdad

¿Realmente sí se separaron?

¿Tashie lo está manipulando? ¿Realmente se separaron? El cantante venezolano, Chyno Miranda y su esposa Natasha Araos revelan toda la verdad en una entrevista con el periodista Orlando Segura, y aclaran todo sobre su supuesta separación y todos los rumores que han estado rondando sobre su relación en las últimas semanas. Las cosas no han estado muy bien para el matrimonio del cantante Chyno Miranda y su esposa, Natasha Araos, y es que después de que el cantante cayera fuertemente en una terrible enfermedad, la cual lo mantuvo en la cama sin poder y hablar y pararse, las cosas se volvieron un caos cuando diversos rumores apuntaban que la pareja estaba pasando por una separación. Rumores de una separación entre Chyno Miranda y su esposa Natasha Araos Durante ya varias semanas se comenzaba a especular que la esposa de Chyno Miranda, la influncer venezolana, Natasha Araos había abandonado al cantante en su etapa de recuperación, en donde se afirmaba que Tashie se “había cansado de cuidar al cantante” y que simplemente se había ido. También, en los rumores se apuntaban que incluso había corrido a su suegra de su casa, provocando que supuestamente Chyno se tuviera que regresar a Venezuela para ser atendido ahí, ya que él tampoco tenía donde quedarse. Tras todos estos rumores, la gente ya comenzaba a atacar a la venezolana, inculpándola y diciéndole de todo un poco.

Se revela video en donde Chyno Miranda y su esposa dicen toda la verdad de su ‘separación’ Tras toda esa ola de rumores y malos entendidos, en donde ninguno de los dos salía a aclarar la situación, fue este 9 de agosto cuando el periodista, Orlando Segura, logró tener una entrevista en exclusiva con esta pareja, en donde pudieron aclarar todo lo que se estaba especulando, además de confirmar si sí fue cierto que se separaron. En el video, publicado por la cuenta de Instagram del programa Suelta la sopa, se podía observar la entrevista, en donde tanto Tashie, como Chyno decían toda la verdad respecto a esto, sin embargo, seguidores notaron algo extraño en el cantante, ya que aseguraban que su esposa ni siquiera lo dejaba hablar.

“La compañía de ella es espectacular”; Chyno Miranda y su esposa revelan la verdad sobre su “separación” Al inicio del video, el conductor Orlando Segura admitía que Chyno era sin duda una persona digna de admirar: “Chyno, antes que nada te quiero decir que te damos las gracias, millones de fanáticos tenemos en ti una inspiración, tenemos un ejemplo para día a día levantarnos y luchar con la vida, tu eres un ejemplo para todos nosotros”. Ante esto, Chyno agradeció a todo su público y no pasó desapercibido el apoyo que le dio su esposa durante todos estos momentos difíciles: “Gracias hermano, gracias, de verdad que estoy muy contento, gracias por la palabras, la hemos pasado super bien en las terapias, la compañía de ella es espectacular, la verdad que hay mucho apoyo y mucha solidaridad”, posteriormente, su esposa le dice que nunca lo iba a soltar a lo que el cantante le da un beso en la mano y le dice: “Yo sé que nunca me vas a soltar”.

“Se separaron por el COVID”: Chyno y su esposa dicen la verdad respecto a su supuesta separación Posteriormente a estas palabras, el conductor Orlando Segura sacó a relucir que Chyno por fin regresaría a su hogar junto a su esposa, ante esto, Natasha Araos reveló porque el cantante no había dormido con ella y su hijo en su casa, confesando que había sido porque ella se enfermó de COVID19. “Sí, porque realmente con lo del COVID yo no me podía permitir que él estuviera en casa esas dos semanitas porque fue fuerte, de hecho yo me quedé sola con el bebé, ni siquiera mi mamá había llegado pero yo le dije, prefiero que tú estés bien y que no te pase nada, porque si ya le viene pasando todo esto por el COVID del año pasado no podemos arriesgarnos”. Tras esto, Chyno y su esposa, dijeron la verdad respecto a su separación.

“Nunca hubo ninguna separación” afirma la esposa de Chyno, revelando toda la verdad en torno a este tema Después de contar el porqué Chyno no estaba durmiendo en la misma casa que su esposa Natasha y su hijo, Tashie también revelaba toda la verdad respecto a su supuesta separación, afirmando incluso que ellos nunca se habían distanciado, aclarando que todos los rumores en torno a su matrimonio eran falsos. “No, fíjate que nunca hubo separación, porque eso es lo que es más sorprendente, porque incluso decían que yo lo había botado el año pasado, no hubo, yo siempre estuve ahí, y de hecho la mamá de Jesús estuvo, mis padres incluso, y ellos después de la pandemia se tuvieron que ir por obviamente temas migratorios, pero nada más”.

“Nunca nos separamos”: Chyno Miranda y su esposa aclaran la verdad sobre su supuesta separación Tras los rumores de su separación, el cantante venezolano, Chyno Miranda y su esposa Natasha Aaraos confesaron que todos los rumores que habían de una supuesta separación eran totalmente falsos: “La gente no sabe lo que pasa en las casas y en las cuatro paredes de uno, nadie sabe lo que nosotros hemos vivido y todo lo que hemos pasado”. Para finalizar la entrevista, a Natasha Araos, esposa de Chyno Miranda se le cuestionó si ella iba a ser cantante, como mucho se especulaba, sin embargo ella negó por completo estos rumores: “No no, de hecho varias veces me dijo, vamos a hacer una canción para que la gente te escuche, y yo le dije, no vale, yo no quiero ser cantante, de verdad que eso no es lo mío”, finalizó.

La gente continúa sin creerle Y es que a pesar de que Natasha Aaros declaró todo todo esto en frente del cantante Chyno Miranda, muchos seguidores siguen sin realmente creerle, en donde incluso notaron que ni siquiera lo dejaba hablar, argumentando también que la actitud que el venezolano estaba un poco extraña, ya que durante toda la entrevista él hablaba incluso cuando alguien más lo hacía : “El pobre Chyno, como que no sabe ni dónde está”. “¿En serio no ven que Chyno no está normal?”, “¿Por qué se comporta así y habla así?”, “No lo deja hablar, no puedo creer no se dan cuenta de eso, penoso por Chino, hasta parece lo tiene entrenado, él hasta se ve sabe o más bien ya le advirtió lo que debe hacer, pero ojo, es tan notable no está bien, solo está siendo manipulado por esa mujer, aunque digan es la reencarnación de Teresa de Calcuta, aquí todo es falso”, se podían leer en la verdad sobre la separación de Chyno Miranda y su esposa. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Nacho rompe el silencio sobre el estado de salud de Chyno A través de una entrevista que le concedió a El Gordo y La Flaca, y que está disponible en las redes sociales de este famoso programa de televisión, el también activista venezolano asegura que Chyno “está haciendo un gran esfuerzo para volver a ser el que todos sus fanáticos conocieron”. Archivado como: “Imagínate, para nosotros es reflejo de aprendizaje y la gente se involucró tanto con él de manera sentimental que conocieron muchos procesos individuales de Chyno y míos y formaron parte de ese embudo de enseñanza que nosotros llegamos al punto más fino para dejar salir a los seres humanos que hoy somos”. Archivado como: Chyno Miranda y su esposa por fin revelan toda la verdad sobre su ‘separación’

“Estamos esperando que él se siga recuperando”: Nacho Mendoza Con rostro serio, Nacho Mendoza confesó que en este momento está esperando que su compañero y amigo, Chyno Miranda, se siga recuperando de su enfermedad, aparte de dejar muy en claro que él no tiene permiso alguno de hablar por él. Archivado como: Chyno Miranda y su esposa por fin revelan toda la verdad sobre su ‘separación’ “Él tiene una familia que lo ama, lo adora, lo quiere y que está pendiente de su recuperación, pero creo que tengo el permiso de decir lo que yo siento desde mi perspectiva y yo siento que es un guerrero y que espero que Dios próximamente le dé una salud completa”.