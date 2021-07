Por si queda alguna duda de quien se trata este hombre que le da un tierno beso en la mejilla, la conductora cubana invita a sus seguidores que observen la segunda foto para que descubran su identidad: “Te amo, me encantó verte, amigo del alma”. ¿Habrá algo más?

A punto de llegar a los 30 mil likes, Lili Estefan escribió lo siguiente en esta publicación, la cual provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios: “Les presento al único hombre que ha logrado que yo me siente a ver una serie!!! Este es el hombre que magistralmente interpreta a Luis Miguel en la serie de su vida”.

Las reacciones no tardaron en llegar: “Parece que hay algo entre ustedes”, “Siempre buen gusto, flaca”, “Ojalá me encuentre en Miami a ese papacito sabroso”, “¿Te echó un pal…?”, “Estoy muy feliz por ti”, “Siempre rodeada de mucho amor”, “Qué hermosa pareja”, expresaron algunos internautas.

“¿Pero qué no estaban muy preocupados por Cuba?”, “Mucha fiesta y tus amigos demócratas apoyando a la dictadura de Cuba. Tan decepcionante”, “Se les nota la preocupación (por Cuba)”, “Ya se olvidaron del problema de Cuba, ustedes son pura pantalla!!!”, “Así mismo levanten su voz por Cuba”, “Nunca se han preocupado, ¿qué les importan los cubanos de plata en Miami?” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Y por si alguien no creía que este beso con el actor mexicano Diego Boneta fue real, la conductora cubana Lili Estefan subió un video de apenas unos cuantos segundos en los que se les ve disfrutando al máximo una noche de fiesta, aunque no se salvaron de las críticas.

Le dicen a Lili Estefan que es una afortunada por aparecer junto a Romeo Santos

“Hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido mi vida durante los últimos 28 años, yo les pido por favor que me acompañen en este momento con sus oraciones, con su cariño incondicional, con sus pensamientos de solidaridad”, fue lo que dijo Lili Estefan el 14 de spetiembre de 2017 en El Gordo y La Flaca para anunciar su divorcio de Lorenzo Luaces.

Desde esa fecha, no se la ha conocido una pareja formal a la cubana, por lo que muchos creyeron que tendría una relación con el cantante Romeo Santos, a quien felicitó calurosamente por su cumpleaños número 40: “Lily, eres una afortunada”, escribió una internauta al ver esta imagen.