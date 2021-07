“La nueva estructura representa otro paso significativo hacia la trasformación de Univisión y acelerará más la capacidad de estas divisiones para optimizar lo que ofrecen y brindar la mejor cartera de cadenas y contenido”, dijo Luis Silberwasser, President of Univisión Television Networks Group en el comunicado.

El periodista Jorge Ramos, quien también se desempeña como presentador de noticias de Univisión, se vio involucrado en esta nueva estructura, donde el hispano asumirá nuevas responsabilidades adicionales en su nuevo puesto ejecutivo como Special Editorial Advisor to the CEO.

“Televisa Noticias en México no será parte de la compañía combinada, Televisa-Univisión, y Gómez dejará de ser parte de las operaciones de noticias de Televisa en México. Univisión Noticias y Televisa Noticias son y seguirán siendo operaciones separadas. El nombramiento de Gómez tiene vigencia inmediata. Se mudará a Estados Unidos en semanas próximas”, dice en el comunicado.

“La llegada de Leopoldo Gómez a la presidencia de Noticias Univisión es un “big deal”. Leopoldo es un hombre con visión y experiencia. Siempre apuesta por la calidad. Me da mucho gusto por la redacción y por el maravilloso equipo ⁦ @UniNoticias ⁩.”, escribió Acevedo en su cuenta de Twiter.

“Ignacio Meyer será ascendido a Executive Vice President, Music and Non-Scripted Entertainment. Continuará a cargo de todo el desarrollo y la producción de contenido sin guion, lo que incluye programas tipo reality, shows diarios de variedades e importantes eventos de gran sintonía de premios musicales. Además, el show El Gordo y La Flaca, una de las franquicias emblemáticas y de más larga trayectoria de Univisión, ahora será parte de la cartera de programas sin guion supervisados por Meyer”, dice en el escrito.

Más cambios en la división de Entretenimiento de Univisión

Por último, se informó también que Leonor Sotillo, con más de 25 años de experiencia en la creación de novelas y contenido con guion para cadenas de señal abierta en Estados Unidos y América Latina, se incorpora a Univisión como Senior Vice President of Scripted Strategy.

Además, Elisa Segovia pasará al nuevo cargo de President, Creative Strategy and Insights, aunque por un tiempo continuará dirigiendo la programación y los horarios de las cadenas. Jorge Domínguez, Senior Vice President of Creative Services, seguirá supervisando todo el diseño creativo y la producción de los sets de las cadenas en deportes, noticias y entretenimiento. Y Nathan Smith, Vice President of Content Management en medios tradicionales y streaming, se unirá al equipo de Operaciones y Tecnología de Difusión.