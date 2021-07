Albañil hondureño propuso matrimonio. Un joven albañil tenía el deseo de proponerle matrimonio a su novia de hace tiempo, pero no tenía el dinero suficiente para hacerlo, por tal motivo es que le pidió a sus amigos que le ayudaran a organizar la propuesta de matrimonio que llegó unos meses después al son del mariachi y con una novia lo bastante enamorada, quien no dudó en dar el sí.

Albañil hondureño propuso matrimonio: Desde hace dos meses pidió ayuda

Jorge, el joven del canal de ‘Punto Joven’ menciona que el plan de la propuesta de matrimonio lleva alrededor de dos meses y que todo inició cuando Esdras se acercó a él para comentarle que deseaba casarse con su novia, ya que deseaba hacer las ‘cosas bien’ por tal motivos es que al escuchar conmovedora historia del albañil, tanto amigos como familiares decidieron apoyarlo.

“Mi amigo, hace como dos meses atrás, me hizo una petición con mucha humildad. Me dijo: Jorge, ¿sabes cuál es uno de mis sueños? Me quiero casar, quiero estar a cuentas con Dios, quiero arreglar mi vida. No tengo dinero, no tengo recursos para hacerlo”, comentó el joven hondureño a la persona que decidió apoyarlo en esta travesía.