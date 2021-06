Larry Hernández explota contra El Gordo y La Flaca

A pesar de estar feliz por el campeonato de su equipo, el Cruz Azul, Larry Hernández no pudo más y explotó

El cantante se le va con todo al programa El Gordo y La Flaca

Les mandó a decir, a través de una transmisión en vivo, que no les volverá a dar una entrevista De la alegría al enojo total. Luego que compartiera su felicidad en redes sociales tras el campeonato de Cruz Azul, su equipo favorito, el pasado domingo, el cantante Larry Hernández explotó contra El Gordo y La Flaca, programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan, y les mandó a decir que no les volverá a dar una entrevista. Fue la cuenta de Instagram de Escándalo que retomó la transmisión en vivo que realizó el intérprete de Capaz de todo y Ojalá que te vaya mal donde no se guardó nada y dejó ver una cara que pocos conocían. Su molestia era más que evidente. “¿Por qué se enfocan en hablar pura mier…?”: Larry Hernández “Pero estos hijos de su put… madre siempre quieren estar cag… la verg…, entre ellos, esos, los hijos de su put… madre, porque a la verg… si yo te doy entrevista, y yo paro de grabar la entrevista, venía sin comer, venía de Venga la alegría, me levanté a las 7 de la mañana para ponerme un put… diente que se me cayó en el festejo (del Cruz Azul)”, comentó el cantante. Sin dejar de ocultar su enojo, Larry Hernández mencionó que, quien haya visto la entrevista que le hicieron para El Gordo y La Flaca, “vayan a la verg…., loco”: “Me mandaron la entrevista y pura mier… hablan, ¿por qué se enfocan en hablar pura mier…? (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Yo nunca he negado que estuve en la cárcel” La razón de su enojo con El Gordo y La Flaca, programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan, fue porque en esa entrevista mencionaron que Larry Hernández estuvo en la cárcel hace 6 años: “Yo nunca he negado que estuve en la cárcel”. “Pero hay otros put… temas que se pueden hablar, no hablar de pura mier…, pero ellos son pin… amarillistas que les encanta esa mier… Ching… a su madre de mi parte, a la verg… Porque no te quieren, porque ellos nomás quieren el pin… rating y traen metiéndole a la gente, ya que ching… a su madre, esos son los medios que te quieren en la mier… ¿para qué? Para que tú les des contenido y tengan a la gente picada. Ching… a su madre”.

Le dicen a Larry Hernández que se tiene que aguantar No pasó mucho tiempo para que usuarios expresaran sus puntos de vista luego del pleito de Larry Hernández contra El Gordo y La Flaca: “Me encanta Larry, bien dicho mijo, pin… programa amarillista, nomás de los chismes y polémica quieren sacar rating”. “Ahhh, ya se enojó con la que le decía madrina de boda, la Lili, ¿incluye, no?”, “Sí, que se vayan…”, “Este ya está como la Rosie, solo cuando le conviene quiere que lo entrevisten, pero te tienes que aguantar, eso te pasa por andar de secuestrador”, “La gente debería de ser agradecidos, porque El Gordo y la Flaca lo defendieron cuando todos lo atacaron cuando lo del secuestro, además que den gracias que hablan de él porque no ha hecho nada para que lo entrevisten”.

“Este idiota me cae mal” Parece que a varias personas no les cayó mucho en gracia que Larry Hernández despotricara de esta manera contra El Gordo y La Flaca y así se expresaron: “Este idiota me cae mal, su estado natural es estar molesto por todo y de todo, cae mal el ridículo, agradecido debería estar después de que no tiene ningún éxito en la radio no está vigente, no sale de su pin… programa cag… de Larrymanía”. “Qué tipo tan ridiculo, no salió de ‘a la verg…’ y si a ver, vamos. Gracias a ese programa lo conocí porque se la pasaba metido allí”, “Qué se vayan mucho a ching… a su madre ida y vuelta, por eso es mejor que no les des entrevistas, nomás dejándote en mal, nada qué ver la pandemia con lo de la cárcel”, se puede leer en más comentarios.

Larry Hernández no volverá a dar entrevistas para El Gordo y La Flaca Sobre este mismo tema, Larry Hernández aseguró que ya tiene en la mira al reportero que lo entrevistó y al que no le volverá a dar entrevistas, refiriéndose a David Valadez, quien forma parte de El Gordo y La Flaca, programa conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan. “Entonces, ese bato está aquí en Los Ángeles, que ching… a su madre cada vez que respire de parte mía. Entonces le dije, está bien, hacemos las paces, yo tengo años que no les doy entrevistas a esos verg… Yo no me siento avergonzado de haber estado en la cárcel porque fue lo que yo aprendí” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“El pasado ya valió”: Larry Hernández Para terminar, el cantante se pregunta por qué razón programas como El Gordo y La Flaca insisten en meter todo el tiempo el morbo y el amarillismo: “¿Ustedes piensan que es bonito? Lo vio Sebastián (su hijo) conmigo, me dio un ching… de agüite, a la verg…, “. En esta entrevista, se añadieron imágenes de archivo del cantante de la época en que estuvo en prisión: “Yo ya pasé por eso, ya olvídense de eso, es parte de la vida, es como si yo estuviera todo el tiempo pensando en el put… pasado, el pasado ya valió”.

La entrevista que provocó la ira de Larry Hernández En esta misma cuenta, se comparte la entrevista que provocó la ira de Larry Hernández con el programa El Gordo y La Flaca. En primer lugar, se observa al cantante en el hotel que se hospedó en la Ciudad de México, a dónde acudió para apoyar a su equipo favorito, Cruz Azul, en la final contra Santos. “Indiscutiblemente, esta pandemia me ayudó para sentar más, mis números crecieron en todas las plataformas, tanto de música como de redes sociales, y la unión que tengo con mi esposa (la empresaria Kenia Ontiveros) se fortaleció más aún porque nunca había estado metido un año tres meses adentro de la casa” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Confiesa que fue duro estar en la cárcel En ese momento, para “vestir” la entrevista, se presentaron imágenes del cantante esposado mientras una voz en off decía: “Larry sabe también que todo lo que le sucedió hace años con la justicia le sirvió de experiencia y lo hizo madurar”. “Gracias a Dios que son cosas que pasan, como experiencias, son cosas que pasan porque Dios te las tiene que mandar para que cambies hábitos, para que cambies muchas cosas y yo lo siento así, fue duro, pero recuerden que si no hay una cosa dura en tu vida, siempre piensas que no va a venir, y cuando vienen, te hacen cambiar”.

Nadie entra a casa de Larry Hernández Ya casi para terminar con esta entrevista, que provocó el enojo de Larry Hernández contra El Gordo y La Flaca, el cantante aseguró que luego de estar en prisión nadie entra en su casa porque se dio cuenta que personas que estaban a su alrededor, “se le voltearon”. “Y yo creo que de eso aprendo y digo yo que está bien y no pasa nada. Yo creo que mejor que tener a Kenia como amiga cuando estuve en el hospital, cuando estuve en la cárcel, cuando he estado sufriendo, cuando he estado bien y cuando he estado mal”.