Chiquis Rivera finalmente revela a sus seguidores los resultados de su prueba de coronavirus

El pasado martes, Chiquis Rivera se practicó una prueba para verificar si había logrado vencer el virus.

La cantante requiere hacerse dos pruebas para volver a trabajar

Ante los rumores sobre su estado de salud, Chiquis Rivera finalmente revela a sus seguidores los resultados de su prueba de coronavirus.

Hace unos días, la cantante había anunciado a través de las redes sociales que había dado positiva al Covid-19.

Chiquis permaneció en su hogar recuperándose del virus, mientras el público discutía si creían o no que realmente se había contagiado.

El pasado martes, la artista se practicó una prueba para verificar si había logrado vencer el virus y, en efecto, así fue.

“Covid= Negative. Gracias a Dios!!!!”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Esta declaración iba acompañada un video de poco más de 8 minutos en los que, con prueba en mano, confirma que no solo está libre de coronavirus, sino que está muy bien de anticuerpos.

“Se que vieron en mis historias que subí la prueba donde salí negativa del Covid, tengo también anticuerpos, que es algo muy bueno”, dijo en el LIVE.

Confesó que no había hecho públicos los resultados porque esperaba poder practicarse una segunda prueba este fin de semana.

Tener dos resultados negativos es un requisito para que la artista pueda volver a trabajar, pero explicó que además ella quiere “tomar las precauciones”.

Hacer “lo que tengo que hacer para sentirme bien, sentirme segura y también la gente que trabaja conmigo o esta a mi alrededor”, agregó.

Pidió a las personas “educarse y tener compasión” ante la fuerte amenaza que significa en coronavirus para la comunidad.

“Gracias a Dios me libré, pero sí hubo unos días donde me sentía muy mal, algo que no le deseo a nadie”, reconoció.

Chiquis explicó que durante los días más difíciles de su enfermedad sufrió de pérdida del gusto, del olfato y fuerte dolores de cabeza.

Al conocer la noticia, sus fanáticos reaccionaron agradeciendo a Dios por la recuperación de la cantante.

“Qué bueno GAD chiquis, solo seguir cuidándote. pero tambien xq te fuiste a hacer party si se supone que no debemos de salir mas q a lo esencial, eso no es tener precaución. Mi humilde opinión.”, le escribió Brenda Morales.

“Qué bueno dios quiera pronto regreses al programa de te extraña.. Dios te bendiga”, “Te mando amor y que bueno que ya estás bien”, “Dios te bendiga y te protejan siempre my @chiquis”, comentaron sus seguidores.

Otros destacaron que se ve radiante, pues la artista lució un maquillaje regio que demostraba que estaba 100% recuperada.

