Chiquis Rivera – Wiki Latino – Biografía – Mundo Hispánico

Nombre real: Janney Marín Rivera

Janney Marín Rivera Lugar de nacimiento: Long Beach, California, Estados Unidos

Long Beach, California, Estados Unidos Fecha de nacimiento: 26 de junio de 1985

26 de junio de 1985 Esposo: Lorenzo Méndez (2019-2020)

Lorenzo Méndez (2019-2020) Nacionalidad: Estadounidense

Janney Marín Rivera, también conocida en el ambiente artístico como “Chiquis” River, nació un 26 de junio de 1985 en Long Beach, California, en el seno de una familia musical.

Su madre fue Jenni Rivera, quien falleció en un accidente de aviación en 2012, y su padre es Trino Marín, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 31 años por abuso sexual.

“Chiquis” Rivera es parte de un legado de grandes personajes de la música, entre los que destacan su madre, Jenni Rivera “La Diva de la Banda”, y su tío Guadalupe “Lupillo” Rivera, ambos exponentes de la música regional mexicana en Estados Unidos.

Entre sus relaciones amorosas se destacan la que sostuvo con Ángel del Villar, un empresario y productor musical con quien la primogénita de Rivera finalizó su relación en 2016.

Foto:Mezcalent

En ese mismo año comenzó una relación amorosa con Lorenzo Méndez, vocalista de La Original Banda el Limón, con quien contrajo nupcias en junio de 2019.

Actualmente la “Chiquis” Rivera ha confirmado su separación del cantante, alegando que ambos se encuentran dándose un espacio por circunstancias que no han salido a la luz pública.

De origen estadounidense, su primera lengua es el inglés, aunque en recientes entrevistas ha declarado que se ha dedicado a mejorar su dominio del español a consejo de su abuelo, para reconectarse con sus raíces latinas.

“Chiquis” Rivera mantiene una relación estrecha con sus hermanos, aunque es del dominio público que desde la muerte de su madre no mantiene contacto cercano con su tío Lupillo Rivera. Según algunos rumores, esta situación encontraría su razón en que, meses antes de morir, Jenni Rivera se había reencontrado con su hermano, a quien le habría compartido cierta información relacionada con la mayor de sus hijas que no fue del agrado del cantante.

Al día de hoy, Lupillo Rivera no ha apoyado a su sobrina en su carrera musical.

Familia

Trino Marín (papá)

Rosa Saavedra (abuela)

Pedro Rivera (abuelo)

Pedro Rivera Jr. (tío)

Gustavo Rivera (tío)

Lupillo Rivera (tío)

Juan Rivera (tío)

Rosie Rivera (tía)

Matrimonios

Lorenzo Mendez (2019-2020)

Hermanos

Jacqie Marín (1989)

Michael Marín (1991)

Jenicka López (1997)

Juan Ángel López (2001)

Discos

Ahora- 2015

Entre botellas-2018

Foto:Mezcalent

Sencillos

2014

Paloma Blanca

Esa No Soy Yo

Esa No Soy Yo

I’m Not That Girl

La Malquerida

2015

Completamente

Amor Eterno

Ahora

Aprovechame

Feliz de la Vida

CPR

Paloma Negra

Paper Bullets

Sueñalo

2016-2018

La Necia

Horas Extras

Vas A Volver

Quisieran Tener Mi Lugar ft Jenni Rivera

Entre Botellas

Los Chismes ft Lorenzo Mendez

Cuanto Te Debo

Que Sacrificio

Estamos A Mano

Gracias A Dios ft Juan Rivera

Lo Que La Vida Me Enseñó

Entre Botellas

2019-2020

Anímate y verás

Martes Es Muy Lejos

Ticket de salida

Las destrampadas

Televisión

I Love Jenni– 2011-2013

Chiquis Confidential- 2014-2015

Carrera

“Chiquis” Rivera se ha caracterizado por ser una de las hijas de Jenni Rivera que mayor exposición mediática tiene. Desde temprana edad tomó el gusto por la escena musical tanto de su abuelo como de su madre y de su tío, quienes se habían posicionado en ese entonces como máximos exponentes de la música regional mexicana en Estados Unidos y el resto del mundo.

El inicio de su carrera musical fue posterior a la muerte de su madre. En 2014, Rivera lanzó al mercado su primer sencillo, Paloma Blanca, aunque su primera aparición profesional ocurrió durante los Premios Juventud, cuando cantó “Esa No Soy Yo”.

Su primera gira “Aprovéchame Tour”, tuvo lugar en 2015, donde la cantante recorrió con gran éxito diversas ciudades de Estados Unidos.

Ha publicado dos libros: Forgiveness (2015) y Chiquis Keto: The 21‑Day Starter Kit for Taco, Tortilla, and Tequila Lovers (2020), que han sido traducidos al español.

Foto:Mezcalent

Escándalos

El divorcio de los padres de Chiquis, Jenny y Trino Marín, se formalizó en 1992. Tuvieron que pasar cinco años para que saliera a la luz pública uno de los eventos más traumáticos en la vida de la familia Rivera, mismo que involucraba a Marín, a Chiquis, y a la tía de ésta, Rosie. En 1997, Rosie Rivera, tía de la Chiquis, confesó haber sufrido abuso sexual a manos de Trino Marín. La revelación de Rivera incluyó una importante declaración: el exesposo de Jenni Rivera también abusaba de sus hijas Chiquis y Jacqie.

“Chiquis” relata que este abuso se dio cuando ella tenía 8 años de edad, después de haber pasado un día de playa en familia en compañía de sus hermanos.

Pasaron nueve años para que Trino Marín fuera enjuiciado, y en 2006 fue finalmente sentenciado a 31 años de prisión sin libertad condicional, acusado de ocho delitos graves, entre los cuales se encuentran: actos lascivos contra una menor, abuso sexual continuado y ataque sexual con agravantes en contra de una menor.

La separación de Jenni Rivera y Esteban Loaiza también supuso un duro golpe a la reputación de la Chiquis, ya que diversas fuentes cercanas aseguraron que la hija mayor de Jenni habría jugado un factor importante en el divorcio de su madre.

El divorcio de Rivera y Loaiza es una de las polémicas con las que tuvo que cargar la cantante, pues después de dos años de matrimonio decidieron ponerle fin a la relación en medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte del exbeisbolista.

De acuerdo con declaraciones de algunas fuentes cercanas, Jenni se habría enterado de una supuesta relación amorosa entre su expareja y su hija mayor, Chiquis. Jenni nunca admitió públicamente esta situación, pero sí dejó en claro que había observado comportamientos por parte de Loaiza que le hicieron considerar que su matrimonio había sido un error.

Después de la muerte de su madre, Chiquis Rivera recibió el apoyo de sus familiares, quienes se dedicaron a limpiar su imagen ante la prensa, asegurando que tanto ella como Loaiza jamás traicionaron a “La Diva de la Banda”.

Foto:Mezcalent