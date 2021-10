“La incisión de mi bebé no deja de sangrar. Están haciendo todo lo posible por pararlo”, incia el mensaje de su amiga. “A este punto estamos esperando por un MILAGRO. Por favor sigan rezando por mi hijo, por favor. No llegó hasta aquí para nada, ¡por favor!”, comentaba desesperada la amiga de Chiquis Rivera.

Cabe destacar que Chiquis Rivera y toda su familia siempre han sido muy devotos a Dios y a la iglesia, mismo que ha sido duramente criticado entre seguidores en redes sociales, ya que algunos usuarios afirman que la sobrina de Lupillo Rivera hace cosas que “una buena cristiana” no debe de hacer. ¿Tú qué opinas?

Al pie del video, la amiga de Chiquis Rivera colocó el siguiente mensaje, en donde afirmaba que su pequeño era lo único que ella tenía y esperaba pronto verlo bien: “Feliz día nacional de los hijos. Mi dulce bebé, eres todo lo que he querido y más. Eres el niño más valiente que conozco. Siempre has cambado mi vida, mamá te ama mucho”, escribió en su cuenta oficial de Instagram, acompañado de varios videos de su pequeño retoño conectado a un respirador.

A pesar de que Chiquis no reveló el motivo del padecimiento del pequeño por el cual estaba pidiendo oraciones, su mamá y amiga de la cantante, Mayra Isabel, posteó un video en donde se ve su hijo en un hospital, provocando que incluso la esposa del cantante Larry Hernández, Kenia Ontiveros reaccione al respecto.

¿Fuerte accidente? Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera manda contundente mensaje

“Me estaban mandando mensajes, DM’s ahorita preguntándome que si estaba bien, porque creo que hay un estúpido o estúpida que está subiendo videos o más bien usando mi foto como clickbait diciendo que algo me pasó que tuvimos un accidente, Gracias a Dios estamos muy bien y espero que nada nos pase…”, comenzó diciendo Chiquis Rivera.

Y la hija de Jenni Rivera continuó desmintiendo el rumor: “Estoy muy bien, estamos muy bien, mi equipo y yo no sabemos por qué hay tanta gente tan inútil y tan… no sé, se me hace de muy mal gusto que usen la imagen de uno para su beneficio”, lanzó indignada Chiquis Rivera sobre la noticia de su supuesto accidente.