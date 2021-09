Dicha unidad de investigación inició la “fijación y recolección” de las pruebas encontradas en la escena. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no tardo en lamentar la terrible situación que se dio en plena tierra del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Lamentan el asesinato del hijo del político mexicano

Fue en Twitter donde el mandatario estatal, Enrique Alfaro expresó sus sentimiento y condolencias para con el diputado Arturo Lemus, quién es diputado local del estado y contendió a la presidencia municipal de Zapopan en las pasadas elecciones.

“Quiero externar mi pésame al diputado Arturo Lemus Herrera por el cobarde asesinato de su hijo Mario. Sé que no hay palabras para estos momentos de dolor. He instruido a la @FiscaliaJal no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos y encontrar a los responsables”.