Surgen más detalles alrededor de la muerte de Gabby Petito

Vieira Vidente dice quién fue el culpable del asesinato de la youtuber

Asegura que a su novio, Brian Laundrie, le van a dar varios años de prisión

Luego de que Gabby Petito fuera hallada muerta en un parque natural de Wyoming en EEUU, la reconocida psíquica Vieira Vidente dice quién fue el culpable del asesinato de la famosa youtuber, además de asegurar que a su novio, Brian Laundrie, le van a dar varios años de prisión. Ella sabe qué fue lo que originó la pelea entre ambos.

Antes de entrar de lleno con su lectura de cartas, cabe destacar que la vidente lo hace con todo respeto hacia los familiares como a los seguidores de la youtuber, quien sufría de gran ansiedad. Este video está disponible en su canal oficial de YouTube.

¿Brian Laundrie es el culpable de la muerte de Gabby Petito?

“Muchos se preguntarán por qué hablo así si todavía no se ha confirmado que los restos que han encontrado se trata de Gabby Petito. Tristemente, yo sí veo que es ella”, comentó Vieira Vidente sin poder disimular una profunda tristeza.

“No comenzamos muy bien, qué triste. Las cartas y mis ancestros me están diciendo, no voy a hablar de cómo muchos la miraban y cómo era ella, confirmando que era un chica muy alegre, muy segura de ella misma, pero aquí me sale que ella tenía sus altas y sus bajas”.