Corren rumores de una supuesta crisis entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez

Atribuyen distanciamiento a que él no trabaja y a que se interpone su ex, Claudia Galván

La gente le pide a él que consiga un empleo y no les auguran un futuro juntos

Los rumores sobre una posible ruptura o malos momentos entre Chiquis, la hija de Jenni Rivera y su marido, Lorenzo Méndez, cobran mayor fuerza de acuerdo a una publicación hecha por la cuenta de Instagram de escandalo_o, debido a que supuestamente se les ha visto un tanto distanciados.

De acuerdo a la administración de la cuenta la pareja puede estar pasando por una crisis debido a que luego de pasar unos días para el carnaval de Mazatlán, a su regreso a los Ángeles ya no se les vio juntos. En la publicación aparece una fotografía de ambos en un aeropuerto, sin especificar fecha y lugar.

Sin embargo, no se les ve tomados de la mano y solo posan para la cámara. Al fondo se puede ver un jet mientras ellos cargan equipaje ligero. Desde que están juntos, un buen sector de los seguidores de la hija de Jenni Rivera no cree que el amor sea verdadero, al menos de parte de Lorenzo Méndez y las críticas siempre han estado a la orden del día.

La información y los comentarios de los seguidores sobre una supuesta crisis en la relación de Chiquis Rivera y su esposo se puede ver en la cuenta de Instagram de @escandalo_o que hasta la tarde de este 9 de marzo de 2020 tenía más de 230 reacciones de me gusta y estaba por llegar a 50 comentarios.

El mensaje que se colgó junto a la fotografía dice de manera textual lo siguiente: “Pues me cuentan que esta parejita está teniendo problemas, y que andan un tanto distanciados desde su regreso de Mazatlán (es por eso que no se vinieron juntos de regreso a LA)… y que uno de los motivos es por dinero, será porque Lorenzo no ha estado trabajando mucho y otra por la ex de Lorenzo #ClaudiaGalvan me cuentan que no es que las cosas están tan bien entre ellos 3 como nos hacen creer… que no todo es color de rosa”.

De inmediato la gente comenzó a dar su opinión sobre el supuesto rumor: “Esas cosas pasan. Hasta en las mejores relaciones. Especialmente estos primeros años. Suerte para ellos y que puedan resurgir con éxito de esta”.

“Eso se veía venir”, “Claudia todavía es un problema”, “Pelear por el derecho de su hija no es ser un problema”, “Nunca dejará de ser un problema. Lorenzo se acostó con ella estando con Chiquis. Algo así no se perdona ni se olvida tan rápido”, dijeron unas personas al señalar que creen que la ex de Lorenzo Méndez es la culpable del distanciamiento.

Alguien más solo atinó a decir lo siguiente: “Pos ni modo. Ella sabía toda la carga que el traía. Así lo quiso y pos de que se queja ahora. Yikes. Muy bien le dijo su mamá que no se metiera con alguien que tuviera hijos. Ops”. Una persona contestó el siguiente mensaje: “mucha razón, mi esposo no tenía hijos, pero la ex como chin… jaja”.

Un seguidor de plano auguró un mal futuro para la pareja: “Esos no van a durar lo que mal empieza mal acaba”.