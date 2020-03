Bill Clinton dice que su relación sexual con Mónica Lewinsky fue “para gestionar su ansiedad”

El ex presidente se expresó así en el documental Hillary que se estrena este viernes

Admite mentirle a su mujer en un principio tras negarlo en varias ocasiones

El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton ha asegurado que su relación sexual con la entonces becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky fue “una de las cosas que hizo para gestionar su ansiedad”, de acuerdo a información proporcionada por la agencia de noticias EFE.

En estos términos se ha expresado el expresidente durante la grabación del documental “Hillary”, que se estrena este viernes y aprovecha la campaña presidencial de su esposa en 2016 para hacer un repaso de la vida de la ex secretaria de Estado y que también abarca este polémico episodio en la vida del matrimonio.

Bill Clinton afirma durante uno de los capítulos de la miniserie de Hulu que el caso “era algo con lo que podía desconectar la mente por un momento” y que todo el mundo en su vida tiene “presiones, decepciones y miedos”, y que él buscó distracciones durante años para gestionar mejor su ansiedad.

Bill Clinton confiesa por qué se involucró sexualmente con Monica Lewinsky https://t.co/GZ15EJqPRf pic.twitter.com/FMUV9NOAoC — FOROtv (@Foro_TV) March 6, 2020

Algunos portales como Infobae publicaron la información de Bill Clinton y Monica Lewinsky.

Sobre este incidente, que sirvió a la Cámara de Representantes para iniciar un juicio político contra él, Clinton admite en el documental haber mentido a su mujer en un principio tras negarlo en varias ocasiones hasta que finalmente “tuvo que sentarla” y confesar “lo que era demasiado obvio”.

“Nos sentamos en la cama y hablé con ella. Le dije exactamente lo que había pasado y cuándo, y que me sentía terriblemente”, expresa Clinton en la serie, que insiste en que “no tenía defensa posible” y lo que había hecho era “inexcusable”.

Por su parte, Hillary Clinton señala sobre este asunto que estaba “destruida” y que no podía creer que su marido le hubiese mentido.

El matrimonio también aborda las sesiones de terapia matrimonial a las que acudieron tras el caso Lewinski y apuntan a que, aunque en las sesiones hubo discusiones “muy dolorosas”, fueron necesarias.

En este sentido, Bill Clinton se refiere a la terapia como “una de las cosas más duras que he tenido que hacer”.

Sobre Lewinsky, el ex presidente estadounidense manifiesta que se siente muy mal por el hecho de que la vida de la ex becaria haya estado definida por ello “de una manera injusta”, aunque cree también que ya es tiempo de que ella “pase página”.

Por su parte, desde que perdió las elecciones de 2016 ante Donald Trump, Hillary Clinton publicó un libro de memorias sobre su derrota, lanzó un comité de acción política y escribió otro libro sobre “mujeres con agallas” con su hija Chelsea. Pero su regreso más prominente a la luz pública llega en forma de una serie documental de cuatro horas.

Algunos, admite Clinton, pensaron que iba a escabullirse después de 2016.

“Sí, lo pensaron, ¿o no?”, dice Clinton. “Bueno, esa nunca fue una opción”.

“Hillary” de Nanette Bernstein, que Hulu estrena este viernes, es el retrato más directo y extenso de Clinton que jamás se haya realizado en cámara. Podría decirse que busca reafirmar el legado de Clinton, contar la historia de una carrera y una vida que, siente ella, a menudo ha sido falsamente distorsionada.

Aun así, Clinton no está lista para contemplar su legado. Lo que le parece importante es situar su historia dentro de una narrativa más amplia.

“Lo que Nanette hace realmente bien es poner mi historia en el arco más grande de la vida de las mujeres, de la historia de las mujeres, del movimiento de las mujeres, y también del sistema político”, dijo Clinton, hablando junto a Bernstein, en una entrevista en enero en el Festival de Cine de Sundance. “Me parece que parte de la razón por la cual me volví polémica es porque fui arrojada a la luz pública como una especie de primera dama diferente”.

“Y en particular cuando asumí el trabajo de la reforma sanitaria, tratando de conseguir una salud universal y asequible, me estaban quemando simbólicamente, lo cual había olvidado”, continuó Clinton. “Pero ella encontró imágenes de eso, que dicen más sobre las veces y las expectativas en torno a lo que las mujeres y ciertamente las primeras damas deberían o no hacer”.