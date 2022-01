en 1973 es cuando la magia comenzó y se estrenó El Chavo del 8, el éxito fue tan grande que los llevó a la cima en poco tiempo, lamentablemente hubo varios problemas con el elenco de diferencias y terminó en 1980. No obstante, la asociación con “Chespirito” duró otra década más y se terminó cuando el comediante decidió tomarse un tiempo de los medios, pero “La Chilindrina” no quería renunciar a su papel, lo cual hizo que tuviera problemas en su relación de amistad con Bolaños, y no volvieron a entablar la misma amistad.

Sin embargo, no fue trabajo fácil para la actriz interpretar el personaje del familiar de la protagonista, Silvia Pinal, ya que tuve que hacer varios sacrificios para adaptarse al personaje: “El doctor me mandó gotas de pontiofteno que es una leve anestesia inocua y sólo así pude trabajar. ¡Me salió más caro el caldo que las albóndigas, como dice el dicho!”, escribió la mexicana a través de sus redes sociales.

Chilindrina positivo a coronavirus: ¿María Antonieta tuvo problemas con Florinda Meza?

Mucho se ha especulado de la supuesta rivalidad que ambas actrices vivieron, pues recordemos que María Antonieta peleó por los derechos de poseer el personaje de “La Chilindrina”, y que esto, hizo que se rompiera la amistad que tenía con el actor que encarnó al Chavo del 8.

Sin embargo, Florinda Meza estaba casada con Roberto Gómez Bolaños, y se le llegó a señalar muchas veces como “La manzana de la discordia” de ambos, pero Antonieta comentó para Sale el Sol: “Nunca ha habido pleitos, han habido diferencias de opiniones pero que yo me haya peleado con alguien, jamás. Yo no tengo asperezas con nadie, ni ella me tiene que decir ni yo le tengo que decir, y como decía José José en su canción: ya lo pasado, pasado, no me interesa”.