Florinda Meza reacciona ante noticia de que cancelarán programa de Chespirito en todo el mundo

Critica la labor de algunos ejecutivos, pero dice que el programa quedará en el corazón del público

El hijo del Roberto Gómez Bolaños lamentó la noticia sobre el programa de Chespirito

Florinda Meza García, actriz y quien fuera esposa del escritor Roberto Gómez Bolaños, reaccionó ante la noticia de que el programa de Chespirito saldrá del aire en todo el mundo.

La también guionista no recibió nada bien la noticia y parece ser que le cayó como balde de agua fría, en plena pandemia por el coronavirus.

Fue la noche del primero de agosto de este año que se dio a conocer la noticia. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, y sin entrar en más detalles, el productor Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños (mejor conocido como Chespirito), lamentó que el programa haya quedado fuera de las pantallas del mundo.

Gómez Fernández aseguró que él y su familia insistirán para que las cosas cambien pronto.

Casi de manera inmediata, la actriz también dejó su punto de vista a través de su cuenta de Twitter y parecía indignada ante tal situación.

De manera textual dijo: “¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”

Entonces agregó: “Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡Qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público”.

Y también comentó: “Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?”.

A su vez, el hijo de Chespirito escribió en la misma red: “Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, expresó el productor.

Por su parte, Graciela Gómez Fernández, hija de Roberto Gómez Bolaños, respondió de inmediato al mensaje de su hermano: “Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito, hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia”.

Aunque en ninguno de los mensajes de los hermanos se mencionó el nombre de Televisa, esta empresa fue la productora de los programas de Chespirito.

Florinda Meza ha hablado en distintos programas de su matrimonio con Roberto Gómez Bolaños.

Para ver el video haz click aquí.

El productor Alex García fue una de las personas a las que no les quedó muy claro el tuit de Gómez Fernández: “Mi querido Roberto, no se entendió nada de tu tuit, ¿qué fue lo que pasó? Abrazotes”.

Un usuario se tomó la libertad de responderle a García y dejó más en claro la situación del programa Chespirito: “Desde hoy salieron del aire todos los programas de Chespirito a nivel mundial por culpa de un desentendimiento entre el grupo y Televisa, más de 20 países que aún exhibían El Chavo, Chapulín y Chespirito dejaron de exhibir desde hoy, también streaming y YouTube”.

Archivado como: Florinda Meza Chespirito