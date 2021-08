El actor puertorriqueño sorprendió a sus seguidores, al admitir tórrido romance

Carlos Ponce confesó la relación que tuvo con María Antonieta de las Nieves

“Yo no entiendo por qué lo está negando ahora”, dijo el boricua, en un video ¡Se le chispoteó! El actor puertorriqueño, Carlos Ponce, confesó a través de redes sociales que tuvo un tórrido romance con la afamada actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘La Chilindrina’. Él tuvo la oportunidad de mostrarles a sus seguidores, sobre la bonita historia de amor e incluso mencionó que tiene testigos. Ponce, en el video que mostró en redes sociales, adjuntó las pruebas para mostrar que sí existió aquella relación con ‘La Chilindrina’, inclusive admitió que no sabe el ‘por qué’ ella lo niega; además aseguró que a él no le importa la edad, ni lo que los demás puedan pensar de esta revelación. ¿Qué pensará Karina Banda al respecto? Carlos Ponce romance Chilindrina: La relación secreta El boricua no dejó pasar la oportunidad, de mencionar en redes sociales sobre la relación que vivió con la ‘Chilindrina’, diciendo que él no entiende por qué lo niega, inclusive cuando hay testigos que pueden hablar sobre la existencia de esta gran historia de amor. Por lo que él no seguirá el ‘juego’ de la actriz, en negar su relación. Rápidamente su declaración se volvió viral en redes sociales, donde los internautas comenzaron a opinar sobre la relación del actor con la mexicana, destacando que no entendían lo que estaba sucediendo, si era una broma del actor o si en realidad pasó, sobre lo que opinaba Karina Banda y lo más importante, ¿haría alguna declaración la Chilindrina? Archivado como: Carlos Ponce romance Chilindrina

Carlos Ponce romance Chilindrina: “Aclarando rumores” El actor se dio lugar en Instagram, para compartir con su público querido una información que nadie tenía en conocimiento, pues el actor confirmó que sostuvo una relación sentimental con María Antonieta de las Nieves, la actriz mexicana que se hizo famosa tras su participación en el Chavo del 8, como la Chilindrina. Las fuertes declaraciones llegan, después de que según la actriz negara el romance. “ACLARANDO RUMORES!! Tengo a el chavo este @mauochmann de testigo. @lachilindrina_oficial”, se lee en la descripción del video, que compartió Ponce a través de su cuenta oficial de Instagram, donde afirmó que él vivió una gran relación con María Antonieta de las Nieves, aunque ella haga lo posible para negarlo. Archivado como: Carlos Ponce romance Chilindrina

Carlos Ponce romance Chilindrina: Lo niega El actor mencionó en el video que compartió con sus seguidores, que no entiende por qué ella decidió negar la relación que tienen en común y que no entiende lo que pasó para que la Chilindrina ahora finja que no sabe de que habla, situación por la que sale a aclarar los rumores que lo llevaron a la publicación del video. “Pues sí, la verdad yo no entiendo qué pasó. Ni porque lo está negando ahora”, mencionó al inicio de su video, Carlos Ponce. Él comentó que ‘La Chilindrina’ ha estado evitando el romance que tuvieron los dos hace tiempo y que él no puede entender que pasó para que la actriz lo esté negando, más porque tiene pruebas. Archivado como: Carlos Ponce romance Chilindrina

Carlos Ponce romance Chilindrina: “Tuve una relación muy bonita” Él aclaró que la relación que vivieron ambos, fue muy bonita y nada de lo que diga la actriz mexicana, impedirá que hable sobre ello. Por esa razón, no parará hasta aclarar los rumores del supuesto romance que tuvieron los dos y el cual no olvida, aunque ella decida negarlo todo el tiempo y eso lo lastime. “Por que yo sí, yo tuve una relación muy bonita con María Antonieta, con ‘La Chilindrina'”, confesó el boricua en las redes sociales, dejando en claro la relación por la que pasaron los dos actores, quienes coincidieron en un par de ocasiones y que quizá fue ahí donde comenzó esta historia de amor, que hoy niega la Chilindrina. Archivado como: Carlos Ponce romance Chilindrina

Carlos Ponce romance Chilindrina: “Lo odio” En las supuestas declaraciones que dio María Antonieta, sobre su relación con Carlos Ponce, ella menciona que puede llegar a odiar a alguien si le hace algo; en este caso, confesar la gran historia de amor que pasaron y que la actriz no quería admitir. Es razón suficiente, para estar molesta con el actor puertorriqueño. “Su coraje, su ira, su olor, la locura, por que yo puedo odiar inmensamente si me hacen algo”, confesó la actriz, en las supuestas declaraciones que brindó tras ‘negar’ la realción que la unió con el actor de series en Miami y que actualmente, se encuentra felizmente casado con la presentadora Karina Banda. Archivado como: Carlos Ponce romance Chilindrina

“Yo sentía que me extrañaba” ¡No sólo eso! Carlos Ponce confesó que hace poco, todavía le enviaba fotografías de ella posando en traje de baño, por esa razón él pensó que ella lo extrañaba y aún había algo en la relación; por ello, no dudó en expresarse en redes sociales, declarando el romance que alguna vez unió a los actores. “Pues si hasta hace muy poco me enviaba unas fotos en traje de baño, en sus vacaciones. Yo sentía que me extrañaba”, mencionó el actor, en su video publicado en redes sociales, declarando que la mexicana seguía enviándole fotografías en paños menores, mientras se encuentra casado con Banda, por lo que no entiende su reacción de negar la relación.

Hablo de su tamaño Mientras que María Antonieta de las Nieves, decidió negar la relación que alguna vez sostuvieron, según el video que adjuntó en el clip el actor de ‘Perro Amor’ y que ha hecho que sus seguidores crean en el romance que los actores sostuvieron en algún punto de sus carreras, pero con las declaraciones de la famosa ‘Chilindrina’ ya no saben que creer. “Es un personaje muy complejo, muy feo. Porque a pesar de ser un idiota, de no tener preparación, y de un tamañito de este tamaño…”, afirmó la actriz mexicana, en la entrevista que le realizaron y que adjuntó Ponce, diciendo que ella se encontraba negando la relación que habían tenido y que para él, había sido muy bonita.

“No es obsesión” Ponce aclaró que esta relación no se trató de una obsesión que haya desarrollado en su niñez, sino que fue amor real y que él lo vivió, por lo que nadie puede venir y decir, algo sobre aquel romance que le ha dejado el corazón roto y que lo hace preguntarse qué pasó, para que la actriz mexicana lo niegue. “No es una obsesión inmadura de niño, es una realidad”, comentó Ponce, por si alguien decía que no era amor, lo que sentía por la actriz o algún invento para señalar la obsesión que desarrolló de niño, sino que había sido una relación real; aunque claro, la actriz no sigue negando aquel tórrido romance.

“Yo lo viví” Además, aseguró que a él no le importa lo que piensen los demás sobre su romance con la Chilindrina, ya que era algo que él había vivido y disfrutado, por lo que nadie podría llegar y hablar mal de eso, en referencia a la diferencia de edad que existe entre ambos actores. El actor en todo momento, se mostró decidido y sin dudar de sus palabras. “Y no me importa lo que piense la gente, yo lo viví”, finalizó el video, mostrándose completamente serio ante las noticias que había dejado caer sobre la mesa, mencionando que si fue real la relación que vivió con la mexicana, quien, al parecer quería negar cualquier rastro de la relación que habían vivido.

¿Una broma? Si usted se sintió tan perdido en está ‘nueva buena’ que el actor compartió con su público, en redes sociales, ¡no se preocupe! Al parecer, en las últimas semanas al actor le ha gustado realizar bromas a su público, en conjunto de su esposa. Esta vez, Carlos no pudo evitar realizar el video mencionando a una de sus actrices favoritas, por ello se atrevió a publicar fragmentos de viejas entrevistas hacia la actriz. Parase ser que al actor le encanta pasar su tiempo realizando bromas, y sus seguidores se encuentran encantados con el humor del boricua. ¡Y quién no! Carlos Ponce, tiene un talento innato para demostrar que puede hacer reír a cualquier persona y que mejor, si es con una falsa historia de amor, que cualquier fan de El chavo del 8, quiso vivir. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ