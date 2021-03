La singular venezolana dejó más dudas que respuestas con la publicación, a grado tal que sus haters no tuvieron consideraciones de ella y se vieron totalmente sorprendidos a lo que consideran una especie de brujería o santería al encender tantas velas en una sola mesa.

De manera textual posteó: “Buen día mis amores #motivationmonday. Y así empiezan mis días junto a ustedes, mis filtros y mi #makeup, feliz inicio de semana para todos y cada uno de los amables corazones que vienen a saber qué sucede por estos lados… besos y no dejen que nada ni nadie les quite la sonrisa”.

Una persona más religiosa se asustó y de inmediato ‘pintó’ su raya para no creer lo que la exconductora de Suelta la sopa decía sobre su post y así lo dejó en claro: “No gracias, por mi no yo tengo la luz del mundo Jesucristo”. Archivado como: Veneno Sandoval velas brujería

Pero los haters no tardaron ni unas líneas cuando ya habían ‘desenfundado’ las garras para hacer daño a Carolina ‘Veneno’ Sandoval por encender velas y esto les pareció tan mal, que una persona no dudó en expresar lo que significa para ella: “Eso es brujería”.

“Soy cristiana y es mi obligación decirte que no necesitas nada de eso en tu vida. Remontándonos a la época que hoy se conmemora, el sacrificio de Cristo, el velo se rasgó proveyéndonos el privilegia de acudir a él sin necesidad de rito o intervención por terceros o ídolos. Confío en que mis palabras te llevaran a escudriñar la palabra y aprender todo aquello que necesitas en tu vida”, le dijo otra persona.

Las críticas cayeron como ‘lluvia’ y otras personas creyentes en el cristianismo no dudaron ni un segundo en señalarle lo que para ellos está mal y le dieron unas clases de religión: “Amiga cuando se cree en Dios no se le prenden velas a ninguna imagen”.

“¿QUÉ CLASE DE ALTAR ES ESO?”

Pero la gente no quedó conforme con lo que vieron y seguían criticándola por todo lo que hizo en el video: “¿Qué clase de altar es eso?”, “Dios mío… padre santo… ya había escuchado eso… no creí y ahora lo creo porque lo estás mostrando”.

Una personas más comentó: “No puedes tener velas del pasado aún y mucho menos pegadas a otras, a veces los deseos se cumplen los qué no ahí los tienen y jalan mala energía. Te pregunto si vas tanto a la iglesia has visto el amontonadero de velas de TODOS los qué vamos a pedir por la familia, el trabajo y los nuestros? Por eso los santeros no limpian para que se mezcle el mal con el bien. Saludos @venenosandoval lina”. para ver el video haz click aquí.