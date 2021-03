Mezclando trabajo y amor

Según Tv y Novelas, Marlene Key interpuso en 2016 una demanda en la que pedía una división en partes iguales de la empresa The Key to Polo Enterprises, un negocio en el que eran socias desde su comienzo en la televisión en 2001 con el programa “Sala de Pareja”. “Ella decidió no hablar conmigo como por cuatro años. No hemos vuelto a hablar. Por mí, yo hablaría con ella porque le tengo mucho cariño, la quiero mucho, le deseo lo mejor; pero ella es intransigente y su forma de ser no es flexible”, explicó Key.

El medio agregó que en el documento de demanda interpuesto en una corte de Miami, Polo había admitido haber mantenido esta relación sentimental. “El amor y el cariño no muere porque fueron 27 años de relación. Es una pena que ella no quiera reconocer una amistad. Estoy segura de que así como yo le tengo cariño, ella me lo tiene a mí. Es una pena, que no hemos podido restablecer el contacto, porque fuimos nuestra familia por muchos años”, dijo la anterior socia de Ana María Polo, sin dar más detalles sobre su nexo.