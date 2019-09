View this post on Instagram

Querido Dan Warner, Te vamos a extrañar mucho. Tu nombre quedará escrito con letras doradas en la industria de la música no solo por tu talento incomparable, si no también por la maravillosa persona que fuiste. Gracias por formar parte de mi carrera. Es un enorme honor tener tu nombre como uno de los productores de mi #Guerra Mi cariño hasta el cielo. @dw6string Descansa En Paz.