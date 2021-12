Saúl ‘Canelo’ Álvarez presume que tiene nueva acompañante

¿Será que provocará celos de su esposa Fernanda Gómez?

Publica foto desde la intimidad de su habitación El boxeador mexicano Saúl el ‘Canelo’ Álvarez presume de nueva acompañante en las redes sociales, en medio de sus piernas, desde la intimidad de su habitación y causa asombro, ¿Será que provocará celos de su esposa Fernanda Gómez? Lo cierto es que la quiere tanto que la fotografía ya la subió a su cuenta oficial de Instagram, pero un detalle ha llamado la atención del público, ya que se ve que tiene muy buenos gustos ya que es de origen iraní y mandó traer por ella, de acuerdo a información publicada por el portal de Milenio. Aunque pareciera ser una mala práctica, el púgil azteca no escatimó en gastos y abrió la billetera para pagar una cantidad considerable para poder conseguir a su nueva acompañante, quien quizá ya le está robando la atención de su pareja. Y es que como es bien sabido, el atleta posee una de las fortunas más abultadas de los deportistas en el mundo, tan solo en su más reciente pelea contra Caleb Plant, se estima que obtuvo la jugosa cantidad de 140 millones de dólares. ¿PAGÓ POR ELLA? Pero su nueva acompañante está con él porque el boxeador decidió pagar por ella, aunque la cantidad que erogó por ella pareciera ser como ‘quitarle pelo a un gato’, no es así para la mayoría de la población, pues se dice que tuvo que pagar poco más de 950 dólares (casi 20 mil pesos) para lograr que ella estuviera con él. Además, ya pudiera estar conviviendo con su hija, por lo que la esposa de ‘Canel’ no se ha pronunciado aún al respecto, pero en sus redes parece no estar preocupada. Fue a través de sus historias de Instagram que el boxeador azteca presumió a su nueva acompañante, a quien ya la llevó a su habitación y con la que pasa momentos muy agradables. La foto ha cautivado a los usuarios por la ternura que expresa, sin embargo, no se sabe desde cuando la tiene, pero parece ser muy joven.

¿QUIÉN ES SU ACOMPAÑANTE? Pero la nueva acompañante del boxeador no es una mujer, sino una nueva mascota, de las más caras que existen y que se venden hasta en internet a preciosa que van de los 800 a casi mil dólares. Se trata de un gato persa, una especie fina de gato que es muy demandado por algunos millonarios por su hermosura, pelaje y por ser muy cariñosos. Es así como el deportista emplea su dinero para darse varios lujos de los cuales ha mostrado en sus redes sociales. Es muy sabido que el Saúl Álvarez es un coleccionistas de vehículos deportivos y de otros, adquiere las mejores versiones y tiene un garage lleno de automóviles costosos, de grande marcas, colores, estilos, pero sobre todo costosos. Este es una de los principales distracciones del deportista, que es considerado uno de los atletas que más ganan en un año en todo el mundo, pero su preparación y esfuerzo le han dado el primer lugar libra por libra del planeta. Archivado como: Canelo Álvarez nueva acompañante

¿CÓMO ES SU MASCOTA? La nueva mascota del boxeador es simplemente cautivadora. Su gran pelaje lo convierte en una especie agradable, es doméstica, se acostumbra a estar en casa, es pequeña, pero con una cabeza grande, al igual que sus ojos, despierta mucha ternura y se acopla fácilmente a las condiciones del hogar como si fuera un bebe, ya que necesita un sinfín de cuidados, que no cualquiera puede sortear, es por ello que al menos este gato quedó en buenas manos pues nada le faltará. Esta especie llega a pesar entre 2 y seis kilos, requieren alimentación especial, así como atención, no es un animal que sepa andar en la calle, pues tiene patas cortas lo que le dificulta correr de manera ágil como otras especies. Este tipo de gatos se ponen a la venta en sus primeros meses de vida y se ofertan en las redes sociales, sus precios varían, pero se han encontrado especies desde los 14 mil pesos hasta los 23 mil, es decir poco más de mil dólares. Archivado como: Canelo Álvarez nueva acompañante

¿QUÉ CUIDADOS NECESITAN? Estos gatos no están acostumbrados a lugares amplios, son considerados perezosos, y su promedio de vida es de entre 12 y 17 años de edad, aunque, por lo mismo que solo están en la casa, llagan a subir demasiado de peso, por o que hay que cuidarles su alimentación pues pueden presentar sobrepeso que les traería consecuencias considerables a su salud. Pero una de las dudas de la gente es saber cómo se lama, pues el pugilista no informó de ello ni de su edad, aunque parece que es muy pequeña, pues por el tamaño y considerando que tiene una niña pequeña, es posible que tenga algunos meses de edad, aunque en sus siguientes publicaciones lo podremos saber con toda exactitud. Archivado como: Canelo Álvarez nueva acompañante

Canelo Álvarez nueva acompañante ¿QUÉ OPINA LA GENTE? En Twitter de Milenio, la gente comenzó a opinar sobre todo por el alto costo de la mascota, el gato persa: “Para eso le pegan”, “mejor hubiera adoptado un michi callejero”, “soy rico entonces, mi perrita me costó 25k”, “los gatos son adorables, se pueden comprar, regalar, rescatar y adoptar…. lo principal es darles vida digna y mucho amor”, “hasta barato salió. El trabaja y puede comprar lo que quiera. Algunos más criticaron la acción del boxeador azteca por comprar un gato persa: “Excelente…tiene con que el chavo y se lo gana a pulso! Bien canelo!! por mi hasta un gato hidráulico chino no hay purrum!!”, “le salió barato, hay gatos del doble o triple de precio”, “los amigos no se compran, se encuentran. Adopta no compres”, “Pensé que costabas más cara gata”.

Canelo Álvarez nueva acompañante: LE HACEN LOS COMENTARIOS MÁS SARCÁSTICOS Sin embargo las críticas no pararon para el campeón del mundo: “No mam… 20 varos para él es nada…. Es como hecharse un pedo… Y que chido… Yo con 20 varos… La adoptó uno y me compro una motoneta para pasearlo jajaja y me sobra…”, “con tantos derroches ojalá no termine como la mayoría de los campeones de box, alcohólico, abandonado y en la vil miseria viviendo en una pocilga de Tepito”. “Por mi casa hay un chi…”, “muy buena inversión”, “pues ¿qué hace el pinc… gato? Da masajes?”, “vale más el mio jajajaja y no me paro el cu…”, “La quincena en un gato”, “eso cuestan”, “se gastó los ahorros de toda su vida”, “que es lo relevante? En animales de raza es un costo normal de ahí para arriba”, “encontró buen precio”, “es barato ese gato para lo que gana”.

Canelo Álvarez nueva acompañante: ¿CÓMO AMARÍAN MÁS AL MEXICANO? Luego algunas personas recomendaron lo que pudo hacer el boxeador y tendrían más su admiración: “Amaría mucho más a @Canelo

si llegara a crear un refugio para perros, gatos y demás animales en necesidad, fui a Cozumel de paseo y en verdad es lastimoso, ver a los burritos que exploran inhumanamente para transportar turistas, es muy cruel, y así en muchos lugares de México”. “Es su dinero el sabrá qué hacer”, “el gato pagó publicidad”, “envidiosos”, “literal, peleó para tenerlo”, “hay que no ma… mis gatos que tengo están mas ching… y no gasté ni mad… lo que puede hacer el dinero”, “el señor se merece comprar ese gato caro. Es su dinero. Mismo que ha empleado muchas veces para ayudar a gente desamparada. Enhorabuena”, comentaron más internautas.

¿ESTARÁN CONTENTAS SU ESPOSA E HIJA? Otras personas comenzaron a defenderlo ante tal adquisición: “Para eso se lleva sus buenos fregadazos! No veo el porque el asombro y la publicación.

Mientras el país está en manos del crimen organizado, ustedes preocupados por un gato”, “porqué no fue un gato del pueblo, de esos de a pie que son de abajo y tienen una vida dura todos los días”, “si compra sus peleas en millones, que no compre un gato ped… en 20 bolas mexicanos”, “es como quitarle un pelo de gato al canelo”. Fue así que el peleador mexicano desató la polémica sobre el costo del gato persa de origen iraní, que presumió en sus redes sociales y que ya forma parte de su familia. Es por ello que ahora tiene una nueva compañía en su hogar, que no se sabe si tiene del todo contenta a la esposa, pero de seguro sí lo estará su pequeña hija. Archivado como: Canelo Álvarez nueva acompañante

Canelo Álvarez nuevo acompañante: ¿ESTÁ MAL LO QUE HIZO LA ESPOSA? Hace unos días, Fernanda Gómez, la esposa del boxeador mexicano, Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, ‘cimbró’ las redes sociales con una supuesta fotografía que publicó a lado de su suegro, el señor Santos, y que ha causado mucha controversia porque la gente notó algo que no les pareció bien, y es que dicen que hay ‘mucha confiancita’ entre ambos y que no es bueno, la imagen la subió la cuenta de @lomascomentado la mayoría de los comentarios eran negativos hacia la pareja del deportista. Poco es lo que se conoce del papá del pugilista mexicano, incluso no toma los reflectores que pudiera tener, se mantiene al margen de la carrera de su hijo, no es una persona que salga mucho en las cámaras de televisión, pero siempre ha estado presente en toda la trayectoria del deportista, pero ahora, Fernanda Gómez, la pareja del atleta decidió hacer público cómo se lleva con su suegro y al parecer no le fue tan bien, ya que la gente hasta lo consideró una falta de respeto.

¿PORQUÉ LO CRITICAN? El boxeador actualmente es el mejor del mundo libra por libra, sin embargo, es criticado por muchos ya que no lo consideran así, porque creen que no pelea con los mejores y le ponen rivales a modo, pero lo cierto es que cada que pelea se embolsa decenas de millones de dólares, además de lo que gana por patrocinios y empresas que tiene. Grandes pugilistas lo alaban y otros no tanto, de allí que la polémica no solo la tenga él sino que ahora lo arrastra su pareja. La esposa del deportista, Fernanda Gómez, con quien tiene una hija, acostumbra a presumir su estilo de vida y algunas experiencias que vive a lado de él y su hija, por lo que ella sí está acostumbrada a ser una figura pública, hasta el momento tiene más de 1.1 millones de seguidores con más de 320 publicaciones, miles de me gusta y comentarios en que le mandan saludos y le reconocen ser bella, tener buen cuerpo y buenos gusto, pero en esta ocasión no fue suficiente eso. Archivado como: Canelo Álvarez nueva acompañante