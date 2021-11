Rápidamente, los comentarios por el video, aparecieron: “Muy Allegadas, pero el lenguaje de Thalia muy escueto y desatinado”, “Qué raro que Thalia esté hablando español”, “Thalía muy mexicana, así hablo yo”, “Así debería de ser una amistad, llenarte de sorpresas buenas”, “Que vulgar que es realmente, no se si lo hace por hacer gracia pero se la ve súper grosera y mal hablada”, “Parece bodega, lo que es no saber vivir”, “Thalia y tú sí que son amigas de verdad happy thanksgiving”, comentaron algunas personas.

“¿Vino a besarte?”, expresa Thalía al ver una enorme carta de amor escrita para Lili Estefan quien dice: “Una carta de un enamorado”, pero la mexicana insiste en saber quién es y le advierte: “No, yo tengo que aprobarlo, no te voy a dar ningún permiso si no lo conozco yo…”, le dijo la cantante quien le sacó que se trataba de un ‘admirador secreto’.

Aunque lo anterior no tiene la mínima preocupación para Lili Estefan, lo cierto es que Lorenzo Luaces Jr provocó polémica con un video compartido en la cuenta de Instagram de ‘Chisme no like’ en donde se puede ver como ‘anfitrión’ de una fiesta a la que asistieron centenares de personas, en la alberca. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE THALÍA VISITANDO A LILI ESTEFAN.

¿Sin medidas de seguridad? Lorenzo Luaces Jr funge como DJ

Aparentemente, Lili Estefan dió señales de lo que sucedió y es que su hijo habría tocado para una fiesta de la Universidad a la que estudiantes invitaron a varios familiares: “mi gente bellaaaaaaaa y que todos encuentren a esas personas en sus vidas que le recargan la buena energía”, escribió en las fotos la conductora.

Sin embargo, a través de la cuenta del show Chisme no Like, se armó la polémica por la publicación del video y la gente no estuvo de acuerdo: “Así se divierte el hijo de #LiliEstefan La conductora compartió un video de #Lorenzo el cual hizo enojar a muchos, pues él y la gente presente no se encuentran usando mascarilla cuando la pandemia aún no ha terminado. Recordemos que #Univisión se ha vuelto un foco de infección luego de que muchos de sus conductores y trabajadores terminaran contagiados”, se lee en la descripción. Archivado como: Thalía visita a la conductora de El Gordo y la Flaca.