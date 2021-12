Antes de su ‘accidente íntimo’, Chiquis Rivera celebró el cumpleaños de su hermana Jacqie Rivera, de quien se asegura estará al frente de Jenni Rivera Enterprises en unos meses más, pero en esta ocasión, no pudieron faltar las felicitaciones de parte de los internautas.

“Doy gracias a Dios por tu existencia, por darme el honor de ser tu hermana y por el hecho de que hoy podemos celebrar tu vida y la belleza que trae tu presencia. Te amo. No puedo decirte lo suficiente lo orgullosa que estoy de ti. Especialmente por manejar los últimos meses con gracia. Yo te admiro”.

No es la primera vez que la cantante Chiquis Rivera complace a sus seguidores dejándose ver con poca ropa, en este caso, para promocionar uno de sus artículos para el cuidado de la piel. Con 36 años de edad, la ex de Lorenzo Méndez luce más radiante que nunca, lo cual le festejan sus fans.

No todo son escándalos en la carrera de Chiquis Rivera

“Estar sobre el escenario, cantar y sentir ese amor, esos aplausos de personas que no te conocen necesariamente personalmente, pero te quieren, o sea, tener un micrófono y hablar, no nada más cantar, pero yo quiero enseñarles algo y que se vayan y que se queden con algo de mi presentación, eso para mí no lo puedo ni explicar, te sientes invencible”.

Lo anterior es parte de un video que compartió Chiquis Rivera hace apenas unos días al ser nombrada Artista del mes por parte de Uforia, el hogar de la música latina: “Gracias @UforiaMusic por el honor! Somos #UforiaArtistOfTheMonth Qué emoción!!! Aquí les dejo una entrevista exclusiva donde hablamos de las cosas que vienen y un poquitito más”, comentó la hija de Jenni Rivera (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).