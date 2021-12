Los errores no quedaron en el olvido y varios internautas recuperaron las transmisiones para postearlas en las plataformas digitales , donde los usuarios no han parado de comentar que se trata de una ‘falta de respeto’ o inclusive, se han burlado de la situación que se desarrolló mencionando lo incómodo que debió ser con la familia de las otras personas.

"La carroza se ha detenido aquí, no sabemos que va a pasar", se escucha decir al mismo reportero que entrevistó a la mujer que traía las flores. "Oye, ese es el cuerpo de mi mamá no de Vicente Fernández", anunció una mujer que estaba a bordo de su vehículo y que por un par de segundos habló con el encargado de la carroza debido a que había una multitud rodeando la carroza.

Vicente Fernández error ataúd: “No es Vicente Fernández”

Hasta cierto punto, el video lo han tomado con gracia debido a que el reportero se intenta disculpar con la mujer que está en espera del cuerpo de su madre, mientras el público y la prensa rodean la carroza y comienzan a aplaudir, pensando que era Vicente Fernández quien iba a bordo. La mujer, se encontraba profundamente molesta y hacia gestos en contra de la situación que se estaba desarrollando a unos metros de ella.

"Que bueno que lo dice, señora. Todos estamos confundidos, que pena", dice el reportero hacia la mujer quien se encontraba sumamente molesta. "¡Qué pena! Le ofrezco una disculpa", vuelve a comentarle el reportero mientras se escuchan los aplausos sonar alrededor de la carroza. "Pues no, no es Vicente Fernández. No es Vicente Fernández, lo acaba de decir un familiar.", dice el hombre y al fondo se escucha como gritan el nombre de 'El Chente'. "¡Caray! ¡Qué pena! ¡Qué confusión tan terrible! No son los restos de Vicente Fernández.", finaliza el hombre.