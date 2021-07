Entre los muertos se encontraba Deepa Sharma, una reconocida doctora que fue identificada entre las víctimas por la actriz de Bollywood Kangana Ranaut, de quien era una amiga. En una serie de historias en su cuenta de Instagram, Ranaut describió la muerte de su amiga como “más que trágica” y dijo que “se siente terrible” después de recibir la noticia. “Las montañas no solo son hermosas y espirituales, también pueden ser brutales y letales”, indicó.

Al menos nueve turistas murieron y otros tres resultaron heridos cuando un deslizamiento de tierra acompañado de una caída de rocas que fue captado por una cámara destruyó parte de una aldea en el norte de la India, incluyendo un gran puente, informó The Daily Mail.

Uno de los poblados más afectados era Talai, 270 kilómetros (168 millas) al sur de Mumbai, la capital del estado de Maharashtra y núcleo financiero y de entretenimiento, informó The Associated Press.

Decenas de miles de personas han sido evacuadas a causa del tifón en China

Las escuelas y guarderías, los parques y el famoso Bund ribereño también cerraron. Cerca de 500,000 personas han sido trasladadas a refugios debido al peligro del temporal y a otras se les ha pedido que no salgan de casa a menos que sea absolutamente necesario, informó The Associated Press.

“Haremos todo lo posible para garantizar la seguridad de las vidas y las propiedades de las personas y haremos todo lo posible para minimizar las pérdidas por desastres y nos esforzaremos por lograr el objetivo de que no haya muertes y pocas lesiones y pérdidas económicas”, dijo Yuan Jiajun, secretario del Partido Comunista de la provincia de Zhejiang el sábado, informaron los medios estatales. Archivado como: caída rocas India.