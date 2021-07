Más de 20 personas murieron y decenas se encuentran desaparecidas tras en fuertes inundaciones en Europa

Las inundaciones provocaron el colapso de varios edificios

“Hay gente muerta, hay gente desaparecida, hay muchos que todavía están en peligro”, dijeron las autoridades

Más de 20 personas murieron y decenas de personas desaparecieron el jueves en Alemania y Bélgica después de que las fuertes inundaciones convirtieron los arroyos y las calles en caudalosos torrentes, arrastrando automóviles y provocando el colapso de edificios, informó The Associated Press.

Las tormentas en partes de Europa occidental en los últimos días hicieron que los ríos y embalses se desbordaran, lo que resultó en varias inundaciones repentinas durante la noche, ya que el suelo empapado de lluvia no pudo absorber más agua.

Muertos por inundaciones superan los 20

Las autoridades en el condado occidental de Euskirchen, en el oeste de Alemania, reportaron el jueves ocho muertes relacionadas con las inundaciones. Las operaciones de rescate se vieron complicadas por los cortes en los servicios de telefonía e internet en parte de la región, que está al suroeste de Colonia.

La policía en la ciudad occidental de Coblenza, por su parte, informó de cinco muertos en el condado de Ahrweiler. Se informó que hasta 70 personas desaparecieron después de que varias casas colapsaran durante la noche en el pueblo de Schuld en Eifel, una región volcánica de colinas y pequeños valles al suroeste de Colonia. “Nos han reportado muchos desaparecidos”, dijo la policía.