De la reunión no salió ninguna medida inmediata que la Casa Blanca haya decidido hacer pública, pero sí se habló “del hecho de que el presidente se reserva el derecho a responder contra cualquier red de ‘ransomware’ y contra quienes las albergan”, afirmó la portavoz. El último ciberataque se produjo este sábado a través de Kaseya, una empresa de software con sede en Miami (Florida), que brinda servicios a más de 40.000 organizaciones en todo el mundo, aunque Biden aseguró este martes que los daños a compañías estadounidenses han sido “mínimos”.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró después que la reunión sirvió para “poner al día” a Biden sobre “los esfuerzos de todo el Gobierno para hacer frente a los ataques de ‘ransomware'”, un programa que secuestra los datos del usuario a cambio de un pago para liberarlos. “Lo pusieron al día de su trabajo, el refuerzo de nuestra capacidad de búsqueda (de ciberataques), nuestra resiliencia y capacidad de informar sobre ellos, de hacer frente a los sistemas de pago y de combatir el ‘ransomware'”, dijo Psaki durante una rueda de prensa a bordo del avión presidencial Air Force One rumbo a Illinois.

“Se lo entregaré (el mensaje) a él”, dijo Biden en referencia a Putin después de la reunión en la Casa Blanca. El mandatario no dio detalles sobre a qué se refería ni hizo más declaraciones sobre el encuentro que acababa de mantener, al que asistieron responsables de los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional, además de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

Washington, 7 jul (EFE News).- El presidente, Joe Biden, se reunió este miércoles con su equipo de seguridad nacional para estudiar una respuesta a los ciberataques como el de este fin de semana contra la firma estadounidense Kaseya, que afectó a más de 1.500 empresas en todo el mundo. Aunque la inteligencia estadounidense no ha hecho pública por ahora ninguna conclusión sobre la responsabilidad del ciberataque, Biden respondió de foma críptica a la pregunta de un periodista de si tiene algún mensaje para el presidente ruso, Vladímir Putin .

“Si el Gobierno ruso no puede o no quiere tomar medidas contra los actores criminales que residen en Rusia, nosotros lo haremos, o al menos nos reservamos el derecho de tomar medidas por nuestra cuenta”, advirtió la portavoz. El ciberataque de Kaseya se produce después de los sufridos en los últimos meses en EE.UU. como el de Colonial, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, y JBS, el procesador de carne más grande del mundo, que fueron víctimas de operaciones similares por piratas informáticos. EFE News

El grupo REvil, de origen ruso y a quien los expertos apuntan como responsable, ha solicitado una recompensa de 70 millones de dólares para permitir que las corporaciones afectadas puedan retomar las operaciones. Psaki afirmó este martes que REvil “opera desde Rusia con filiales en todo el mundo”, y subrayó que EE.UU. ha sido “claro” en sus conversaciones con el Gobierno ruso, al que acusa de no responder de forma contundente a los ciberataques contra sus compañías.

Pocas semanas antes la empresa Colonial Pipeline, propietaria de varios oleoductos en EEUU, sufrió uno similar, esta vez lanzado por la organización criminal DarkSide con sede en Rusia, que afectó durante días al suministro de combustible en la costa este del país. Colonial Pipeline reconoció posteriormente que pagó a los piratas informáticos un rescate de 4,4 millones de dólares porque no estaba segura del alcance del ataque ni de cuánto tiempo haría falta para restaurar el servicio. EFE News

Estados Unidos ha sufrido recientemente dos importantes ciberataques de “ransomware”, que bloquean sistemas informáticos que no son liberados hasta que compañías o instituciones pagan un rescate a los piratas informáticos. A final de mayo, la empresa JBS, la segunda mayor procesadora de carne de EEUU, sufrió uno de estos ataques y se vio obligada a suspender temporalmente sus operaciones.

Washington, 1 jun (EFE News).- La Casa Blanca apuntó este martes a Rusia como el responsable último del ciberataque contra uno de los mayores procesadores cárnicos de Norteamérica, la empresa JBS , que ha causado la suspensión de las operaciones de la compañía, y dijo que está en contacto con las autoridades rusas. La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró a la prensa en el avión Air Force One que el Gobierno estadounidense está en contacto con el ruso sobre este asunto y le ha dejado claro que “los Estados responsables no dan refugio a los delincuentes del ‘ransomware'”.

En el caso de Colonial, que provocó problemas de suministro de gasolina en Estados Unidos, la compañía pagó a DarkSide 4,4 millones de dólares en bitcóin para poder recuperar el control de sus sistemas informáticos. Jean-Pierre añadió que las autoridades estadounidenses están evaluando el impacto del ataque contra JBS, responsable de hasta el 20 % de los productos cárnicos procesados en Estados Unidos y que el Departamento de Agricultura está verificando que otras empresas del sector no han sufrido un ciberataque similar.

El ataque contra JBS se produce poco después que la organización criminal DarkSide realizase un ciberataque similar contra Colonial Pipeline, la mayor red de oleoductos del país. Los ataques de “ransomware” bloquean sistemas informáticos que no son liberados hasta que compañías o instituciones pagan un rescate a los piratas informáticos.

“De momento nuestro personal de inteligencia no tiene pruebas de que Rusia está implicada aunque hay pruebas de que el responsable del ‘ransomware’ está en Rusia y (las autoridades rusas) tienen la responsabilidad de tratar esto”, afirmó entonces Biden. El domingo, JBS dijo que había detectado un ciberataque que afectaba a sus servidores en Norteamérica y Australia y que los servidores de respaldo de la compañía no se vieron afectados por la agresión. El ataque provocó que la compañía suspendiera el lunes sus operaciones en Norteamérica y Australia. Hoy, JBS también suspendió varios turnos de trabajo en sus plantas norteamericanas. EFE News

“El combate contra el ‘ransomware’ es una prioridad para la administración (Biden)”, terminó señalando Jean-Pierre. Tras el ciberataque contra Colonial Pipeline, que cada día transporta hasta 2,5 millones de barriles de gasolina, diésel y combustible de aviación desde las refinerías del Golfo de México a grandes áreas del país, Biden también colocó parte de la responsabilidad en Moscú aunque declaró que no tenía pruebas de la implicación de las autoridades rusas en el ataque.

Hackers atacaron la red de transportes de Nueva York el pasado mes de abril

Nueva York, 2 jun (EFE News).- La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA, en inglés), que gestiona la red de transporte público más grande del país, confirmó este miércoles que varios de sus sistemas informáticos fueron atacados por hackers el pasado mes de abril. Según los medios locales, los piratas informáticos no accedieron al sistema de control de los trenes del metro de Nueva York, por lo que la seguridad de los pasajeros no estuvo en peligro, apuntaron los representantes de la MTA, que concretaron que la intrusión apenas causó daños.

“La MTA respondió a este ataque de forma rápida y agresiva con la ayuda de Mandiant, una empresa líder en ciberseguridad, cuya auditoría forense no encontró muestras de que los sistemas operativos resultaran impactados, no se accedió a información de empleados ni clientes, y no hubo pérdida de datos ni cambios en nuestro sistema vital”, concretó el jefe de Departamento de Tecnología de la MTA, Rafail Portnoy.