El presidente Joe Biden aparentemente criticó a senadores demócratas en el Congreso por frenar la legislación sobre el derecho al voto

Biden acusó a los senadores de “votar más a favor de mis amigos republicanos”

Asimismo, Biden suspendió las perforaciones de petróleo y gas en zonas del Ártico aplastando una de las decisiones más polémicas tomadas por Donald Trump

El presidente Joe Biden culpó el martes a Joe Manchin de West Virginia y Kyrsten Sinema de Arizona, dos senadores demócratas, por el hecho de que el Congreso no aprobó la legislación sobre el derecho al voto, informó FOX News.

Durante una ceremonia en Oklahoma el martes, Joe Biden criticó a los legisladores en el Congreso, en particular a dos senadores de su partido, por frenar los proyectos. Recordó las palabras del difunto representante John Lewis al decir que el derecho de votar es “precioso” y que es necesario protegerlo, informó The Associated Press.

Biden advierte ‘traición’ de miembros de su propio partido

“Escucho a toda la gente en la televisión decir por qué Biden no hace esto”, dijo el presidente durante un discurso del centenario de la masacre racista de Tulsa para pedir al Congreso una ley amplia que proteja el derecho al voto, en momentos en que los gobiernos republicanos de Texas y otros estados aprueban restricciones que limitan la emisión del sufragio.

“Bueno, porque Biden solo tiene una mayoría de cuatro votos en la Cámara y un empate en el Senado, con dos miembros del Senado que votan más a favor de mis amigos republicanos”, agregó, una rara reprimenda pública a miembros de su propio partido. Biden prometió que junio será un “mes de acción” en el Capitolio y que el proyecto es una de las prioridades de su gobierno.