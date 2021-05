La pérdida define el Memorial Day para Biden

Mientras estaba cayendo una fría lluvia, Biden hizo su aparición anual en la conmemoración en New Castle, no lejos de su casa en Wilmington, un día antes de que planeara hacer lo mismo en el Cementerio Nacional de Arlington en la celebración oficial, según reportó The Associated Press.

La muerte de su hijo por cáncer cerebral a los 46 años está siempre presente para Biden, y la pérdida define gran parte de su visión del mundo, salpica sus discursos y despierta su empatía por los demás que sufren. El fin de semana del Día de los Caídos, un momento importante para Biden, adquirió mayor intensidad este año cuando el presidente habló con frecuencia y con emoción de su propia pérdida mientras expresaba la gratitud de una nación por los sacrificios de los demás.