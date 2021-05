Niñas estadounidenses son regresadas a su país después de que Inmigración las deportó a México

Analizan posible demanda debido a este caso, debido a que se considera como algo inaúdito

Más denuncias hacia ICE se acumulan

San Ysidro (California), 29 may (EFE News).- Una mujer hondureña con dos niñas con pasaporte estadounidense regresó este sábado a California, 69 días después de que la Patrulla Fronteriza los expulsara a México al considerar que no eran elegibles para entrar al país a pesar de ser ciudadanas. “No es legal que no dejen entrar a mis hijas a su país”, dijo a Efe la indocumentada hondureña Gladys Alvarenga, madre de Naydelyn y Vianela, de 12 y 10 años, respectivamente, y estadounidenses de nacimiento. Viajaba con ellas el otro hijo de la mujer, David, de 5 años y hondureño.

El pasado 21 de marzo la familia de las niñas intentó cruzar la frontera de México con Estados Unidos en California, pero agentes migratorios, según Alvarenga explicó a Efe, no la permitieron ingresar debido a que es indocumentada, a pesar de entrar con niños menores y que dos de ellas son estadounidenses. El Gobierno de Estados Unidos está expulsando a miles de familias inmigrantes y solicitantes de asilo que cruzan la frontera con el argumento del riesgo de contagio por la covid-19.

Niñas estadounidenses no son oídas por las autoridades

Naydelyn, la mayor de las niñas, explicó que mostró su pasaporte estadounidense al oficial e, incluso, Vianela le explicó que desea entrar en las fuerzas armadas cuando tenga la edad requerida. Pero, dijo la madre, el agente fronterizo ignoró a las niñas y su pedido para que las menores estadounidense pudieran quedarse en el país con el padre de una de ellas, resiente legal que vive en Atlanta (Georgia), pero el uniformado rechazó esa posibilidad alegando que las pequeñas debían quedarse con su madre.

“Todavía el oficial de migración mexicano que nos recibió le dijo al agente de Estados Unidos ‘Hey, a ellas no las puedes mandar para acá, ellas son estadounidenses’, pero el agente fronterizo simplemente cerró la puerta”, dijo la mujer, de 35 años de edad. La madre de las niñas llamó entonces a una oficina local del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que envió a un representante a recoger a la familia para llevarla a un hotel y días después a un albergue.