“Después de darle el beso a Pablo Escobar, se ofendió terrible por esta broma, agarró la pistola y después fue cuando salieron todos a decir ‘¡no, no, no, es una broma!, tranquilo’”, rescató el presentador Lucho Borrego, al confesar la reacción que el capo había tenido tras ser besado por Juan Gabriel. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ DE SUELTA LA SOPA

“Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duele nombren y afecten tanto a mi esposo que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero. Por supuesto a mi familia, a mi círculo social y a la empresa a la que trabajo y me ha dado tanto”. Archivado como: El presunto beso entre Juan Gabriel y el capo colombiano Pablo Escobar

GALILEA MONTIJO HACE INESPERADA PETICIÓN

Por último, la conductora mexicana, quien hace unas semanas sufrió la muerte de su padre a consecuencia del coronavirus, pidió, y suplicó, que paren los ataques a su persona que ha sufrido por tantos años: “Yo ya no hablaré nada de este tema ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo”.

“Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten. Siempre me he callado y he aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas, soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida, una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años”. Archivado como: El presunto beso entre Juan Gabriel y el capo colombiano Pablo Escobar. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.