Los niños, tres varones y una niña, eran todos menores de 12 años. Sus nombres no se dieron a conocer de inmediato. A la par, un hombre, que la policía cree que es el padre de los niños, se entregó en la comisaría de Lancaster tras el dramático suceso que ha estremecido a los habitantes de la comunidad.

Cuatro niños menores de 12 años y una mujer adulta fueron encontrados muertos a tiros en una vivienda de California, mientras un hombre que se cree que es el padre se entregó a las autoridades, reportó el periódico The Sun el lunes 29 de noviembre.

De acuerdo con el diario ABC7, el retenido estaba siendo entrevistado por los investigadores, pero todavía no está claro si es sospechoso del tiroteo que dejó cinco muertos en la casa u otra víctima de la tragedia. Las circunstancias que condujeron al tiroteo o un posible motivo aún no han sido aclarados por las autoridades.

El sospechoso, que no ha sido identificado debido a que es menor de edad, condujo el coche de su madre hasta la casa de un amigo. Después de ser detenido por las autoridades, el sospechoso “proporcionó una confesión completa a los detectives de homicidios”, informó la policía.

Los agentes fueron a la casa de la víctima, donde la encontraron muerta de un solo disparo en la cabeza. La policía dijo haber determinado que el sospechoso de la muerte de Salinas Alvarado era su hijo adolescente, quien también dejó a la niña en la casa de los bisabuelos, informó New York Post .

Ahora, el adolescente está acusado de homicidio capital y se encuentra detenido en el Centro de Detención de Menores Henry Wade. No estaba claro si el adolescente tiene un abogado. La policía no ha discutido el motivo, ni cómo se relacionan el niño pequeño y el adolescente, según NBC 5.

“Ella era la persona más amable”

“Desearía que esto no fuera real o cierto. Sin embargo, la realidad está aquí y no hay tía Mimi. Tengo que estar aquí para tus hijas y tu nieta. Por favor, cree en mí que estaré aquí para ellos. Solo estoy a un texto/llamada de distancia. Les daré esa fuerza que tú me diste”, escribió una de las sobrinas de la víctima en Facebook.

En la publicación, su pariente también compartió una fotografía de Salinas Alvarado, donde se le ve bailando junto a un hombre en una fiesta formal. “Estamos desconsolados, perdí a una cuñada que era como una hermana para mí, ella era la persona más amable”, agregó otro pariente identificado como René Salinas.