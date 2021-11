La defensa del líder del Cártel de Sinaloa, argumenta que la expresión de solidaridad puede ser un breve abrazo en la corte frente a los presentes, pero separados por la barrera. Aseguran que esto no llevaría solamente unos segundos y no significa una amenaza de seguridad.

¿QUÉ ‘PELEAN’ LOS ABOGADOS DEL NARCOTRAFICANTE?

Además, algunos de los reportes periodísticos que miembros del jurado supuestamente leyeron, dicen los abogados de Guzmán, son sobre denuncias de abusos sexuales por parte de Guzmán que fueron excluidas del juicio. Los reportes supuestamente decían que Guzmán había abusado de niñas a las que se refería como “vitaminas” que le daban energía.

Fernich dijo el lunes que esos artículos provocaron prejuicio o actitudes hostiles por parte de los miembros del jurado hacia Guzmán y por lo tanto el juicio no fue justo. Si ese asunto no se investiga, dijo Fernich, al menos los jueces deberían pedir una audiencia para analizar el tema. “Ustedes no pueden permitir que eso no sea examinado,” dijo Fernich en la audiencia.