“Bueno, desde que tuve a esta bebecita de 6 años, se me hizo bien difícil bajar unas libritas de más”, posteriormente, su esposo, el conductor Mario Andrés salió a escena y la observo diciéndole cariñosamente: “Ahí no hay una librita de más para nada”, comentó bromeando y halagando el espectacular cuerpo de su esposa.

Ante esto, Bárbara Bermudo soltó una risita y continuó con sus declaraciones, sobre lo difícil que fue regresar a su figura delgada: “Cuando yo tuve a Sofía se me hizo muy difícil bajar esas libras de más y yo llegué a pesar 150 libras, aunque ustedes no lo crean, llevo todo este tiempo tratando de cuidarme pero se me hizo muy difícil bajarlas”.

La conductora confiesa que bajó más de 10 libras, lo cual provocó que tuviera su delgada figura de nuevo

“Entonces, después vino el COVID y después de mucho tiempo, bajé de 152 libras a 134”, comentó la conductora Bárbara Bermudo después de hablar de cómo consiguió nuevamente su figura delgada tras su embarazo, después de esto reveló que no tenia ese peso desde que estaba en la universidad:

“Yo diría que desde la universidad yo no pesaba 134, entonces ¿Qué paso? Pasó que me comencé a cuidarme, traté de hacer un poco más de actividad física, comer bien, etc, pero de igual manera vengo de vacaciones y todavía no uso trajes de dos piezas porque todavía no me siento cómoda con mi abdomen”, tras esto Bárbara Bermudo comenzó a mostrar sus mejores bikini para poderse sentir sexi y bien consigo misma.