Alexis Saborit fue acusado de asesinato el viernes por presuntamente decapitar a la mujer mientras estaban en un automóvil durante el tráfico en la intersección de Shakopee, precisó The Sun.

Citando a amigos de la víctima América Mafalda Thayer, el diario The Sun reseñó este domingo que Alexis Saborit era “peligroso y controlador” e incluso no le permitió que fuese al baño sola antes de decapitarla.

Reba Skaar, quien trabajó con la víctima durante tres años en una tienda Dollar Tree en el área, le dijo al Star Tribune que una vez Alexis Saborit no dejó que América usara el baño sola en una visita que hizo a su apartamento y agregó que era “simplemente peligroso”.

Amigos de la víctima aseguran que Alexis Saborit era “peligroso”

Skaar también afirmó que América a veces pasaba la noche durmiendo en su escritorio en su trabajo en la tienda MyPillow o en su automóvil en el estacionamiento del centro logístico de Amazon.

De acuerdo con el reporte de The Sun, Lori Stejskal, otra de las colegas de América en Dollar Tree, comentó sobre el presunto asesinato: “Me sorprendió, pero no me sorprendió la forma en que (Saborit) había estado”.