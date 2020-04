View this post on Instagram

Que triste qepd …. , Miguel uno de los enamorados de Pia …, participó en el programa @enamorandonosusa sé quito la vida ….al parecer tenía problemas de depresión ….,gente enserio necesitan estar más cercas y al pendiente de sus amigos y familia , muchos quedaron solos en sus casas y les entra la angustia y ansiedad ,lo digo por q un amigo está pasando algo similar con la depresión en esta cuarentena 😔