Sergio Mayer habría asistido a fiestas de la Barbie

Revelan más datos sobre el miembro de Morena

Investigan caso de supuestos nexos con crimen

La periodista mexicana Anabel Fernández ha filtrado información importante sobre el presunto nexo de Sergio Mayer, actor, cantante y ahora funcionario del Gobierno y ‘La Barbie’ miembro del crimen organizado.

Fue a través de las redes sociales que se ha dado a conocer el video de la periodista en contra de un controvertido personaje de la política actual en México.

El supuesto hombre fue visto al parecer y de acuerdo a las declaraciones de la periodista, cuando acudía a fiestas organizadas por Edgar Valdez Villareal, mejor conocido como “La Barbie”.

Esta información ya puede verse en la página del medio de comunicación El Imparcial, en donde dan más detalles de la entrevista a la periodista, que se dio a través de La Octava en el programa de ‘Éntrale sin miedo’.

En el video la periodista afirma que el hoy diputado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sergio Mayer, presuntamente tiene nexos con el crimen organizado, específicamente con el cártel de los Beltrán Leyva.

De acuerdo a la publicación de El Imparcial, la periodista recordó al auditorio que ya en 2008 el diputado fue señalado de ligas con el crimen organizado, y que nunca efectuó alguna aclaración sobre los sucesos.

Sobre Sergio Mayer comentó de manera textual: “Cuando uno tiene personajes como este hombre Sergio Mayer que iba a las fiestas de la Barbie, que estaba involucrado con el cártel de los Beltrán Leyva, donde hay acusaciones ahí en la Procuraduría General de la República”.

Es entonces que el conductor Vicente Serrano del programa hace un paréntesis y explica: “Déjame decir Sergio Mayer, diputado, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, si hay algo que quieras aclarar o discutir, aquí siempre las cámaras y los micrófonos de La Octava y éntrale sin miedo con un servidor están abiertos”.

Luego la periodista continúa: “Olvídate eso, yo publiqué, esto que estoy publicando no es nuevo, esto lo publiqué en el 2008, y pues nunca dijo ‘esto no es cierto’, o sea ¿Porqué? Así como estaban los señalamientos de García Luna, porque estos señalamientos de García Luna no son tampoco nuevos”.

“Estaban en los expedientes, cuando estaban los otros procuradores en el sexenio de Felipe Calderón, y allí están también los nombres de Cadena y los Cárdenas Palomino, y de personajes como este”.

“Avanzando en el tema, cuando uno ve gente como a Omar García Harfuch, que no depende del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no es él quien lo puso ahí, y seguramente tampoco es él quien puso o permitió que este actor llegar a ser presidente de la Comisión de Cultura, pero es parte de su partido y pienso que si hay un presidente que pretende llevar en buen camino esta situación, pues debería primero limpiar la casa por dentro”.

Al preguntarle por más nombres la periodista enlistó al actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch a quien le critica su currículum.