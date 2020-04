Texas: Emboscada deja un policía muerto y dos heridos

En una presunta emboscada en Texas, un hombre asesinó a un policía e hirió a dos más antes de suicidarse en una residencia, indicaron las autoridades.

Un sujeto armado mató el sábado a un policía en Texas e hirió a dos más cuando acudieron a un complejo de apartamentos para atender lo que parecía una denuncia telefónica, pero habría terminado siendo una emboscada, dijeron las autoridades.

El hombre presuntamente se suicidó de un disparo después de “emboscar a los agentes con un fusil”, afirmaron las autoridades en un comunicado en San Marcos, una ciudad de veloz crecimiento ubicada entre Austin y San Antonio, reportó AP en la noche del sábado.

Se desconocía de momento la condición de ambos agentes heridos, que según funcionarios fueron trasladados a un hospital en las afueras de Austin a fin de operarlos.

“Nos desconsuela hacer este anuncio”, dijo el jefe interino de la policía de San Marcos, Bob Klett, en un comunicado.

No se facilitaron nombres ni más detalles sobre las causas del incidente. Una conferencia de prensa está programada para este domingo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió oraciones y agradeció a los agentes de San Marcos por “contener la amenaza y minimizar la pérdida de vidas”.

El agente fallecido es el segundo que cae en cumplimiento de su deber en San Marcos, según autoridades de la ciudad. En 2017, el sargento de la policía Kenneth Copeland fue muerto a tiros.

