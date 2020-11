Internautas atacan a Salma Hayek tras pronunciarse ante la victoria de Joe Biden.

Algunos seguidores incluso la dejan de seguir en redes sociales.

Seguidores mexicanos le dicen a Salma que también se preocupe por su país de origen.

Salma Hayek escote: ¡La dejan de seguir! Muchos usuarios se mostraron molestos en una reciente publicación de Salma Hayek donde aparece vestida de la Estatua de la Libertad en modo de celebración por la victoria del presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, en donde muchos hasta la dejaron de seguir.

Después de que se diera a conocer que el candidato demócrata Joe Biden confirmara su triunfo en las elecciones 2020, ganándole por un ligero margen de diferencia al republicano Donald Trump, muchos artistas salieron a celebrar esta victoria.

Varias personalidades del espectáculo, tales como Taylor Swift, Ariana Grande, Kim Kardashian, quien a pesar de que su esposo, el rapero Kanye West estaba también en la candidatura, se llenaron de emoción al saber esta noticia, en donde muchos artistas utilizaron su cuenta de Instagram para festejar esta victoria.

Tal fue el caso también de la actriz mexicana Salma Hayek, quien para celebrar que Joe Biden había sido el ganador de estas elecciones se disfrazó con un tremendo escote de la Estatua de la Libertad.

Sin embargo, lo que no se esperaba era que muchos usuarios comenzaran a atacarla en redes sociales, en donde algunos internautas incluso escribieron que la dejarían de seguir.

En una reciente publicación compartida en la cuenta oficial de Instagram de Salma Hayek aparece en una especie de montaje mientras que ella se encuentra disfrazada de uno de los monumentos más famosos de todo el mundo, mostrando un tremendo escote y su trabajada figura.

En la fotografía, que ya cuenta con más de 276 mil me gusta, trae como leyenda el siguiente mensaje: “The time has come to liberate ourselves from división/ Ha llegado la hora de liberarnos de lo que nos divide”.

Y es que, a pesar de que el mensaje era para hacer un llamado a la unión, muchos internautas se molestaron y comenzaron a atacar a la actriz mexicana.

Puedes ver la publicación de Salma Hayek vestida de la Estatua de la Libertad aquí.