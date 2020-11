Jill Biden, la esposa del candidato electo Joe Biden.

Jill Biden cuenta con un doctorado en educación y varias maestrías.

Es una mujer, que desde su papel como segunda dama, ha estado creando fundaciones sin fines de lucro.

Esposa de Joe Biden: Se sabe que en estos momentos, Joe Biden y Donald Trump son los hombres del momento, debido a que actualmente se están disputando la presidencia de los Estados Unidos 2020.

Sin embargo, ya mucho se sabe de Melania Trump, esposa del candidato republicano, Donald Trump, y actualmente presidente de los Estados Unidos.

Sin embargo, Jill Biden, esposa del demócrata, Joe Biden, tiene una gran vida profesional, al igual que su esposo, llena de un título universitario y un doctorado en educación.

Según fuentes del periódico, El Universal, Jill Biden de 69 años de edad, no solo tiene dos maestrías, y un doctorado en educación, ya que también es profesora e incluso, se ha aventurado en el mundo de la literatura, publicando varios libros, tales como Joey: The Story of Joe Biden y Don’t forget, god bless our tropos, entre otros.

Jill Biden fue también segunda dama de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017, cuando su esposo, Joe Biden, era vicepresidente de los Estados Unidos, compartiendo incluso hazañas y proyectos a lados de Michelle Obama.

A pesar de este cargo, Jill Biden, no renunció a su trabajo de profesora universitaria, ni tampoco renunció a sus deberes como segunda dama, ya que durante este lapso, Jill se enfocó también en programas de ayuda para familiares de soldados que estaban sirviendo en ese momento.

Promoviendo también la educación superior, siendo una de las principales promotoras de la educación para niñas y mujeres en todo el mundo.

Después de que uno de los hijos de Joe Biden, Beau Biden, muriera a causas del cáncer a los 47 años, Jill Biden, junto a su esposo, fundaron una asociación en contra del cáncer, así como varias iniciativas para combatir esta enfermedad.

A dos años de convertirse en segunda dama, en 2007, Jill Biden también obtuvo su doctorado en educación.

La Dra. Biden ha sido maestra por más de 40 años, quien antes de mudarse a fungir su vida como segunda dama, la esposa de Joe Biden era maestra de una universidad y también trabajaba en una preparatoria y un hospital psiquiátrico de jóvenes.