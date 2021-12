Dicha acción generó mucha controversia entre los usuarios los cuales, no tardaron en comentar sus puntos de vista: “¡El Niño no quiere eso, el niño quiere tiempo de calidad con papi!”, “Que vanidad, el reflejo de lo que carece”, “Un regalo absurdo para su edad”, “Gracias papá pero yo quería el de Spiderman” entre muchos otros más.

Esta no es la primera vez que se le critica al intérprete de “Real Hasta la Muerte” por sus acciones, también anteriormente se ha hablado de los costosos lujos que se da muy a menudo, así como coches de lujo, mansiones, vacaciones, hasta los regalos que le llegó a dar a Karol G.

La cantante compartió en el mes de noviembre una publicación junto a Anuel AA en donde se les ve juntos y abarazados, la intérprete de “Bichota” le dedicó unas palabras a su ex: “No tengo palabras para describir este momento … pasaron 100 mil cosas por mi cabeza entre lo que antes fue, lo que vivimos y cómo las cosas se han transformado. Fueron muchos años de felicidad juntos y aunque esa etapa de nuestra vidas terminó, la lealtad y gratitud sigue intacta.”

Pese a que se les vio cantando juntos durante un concierto en Puerto Rico a inicios de diciembre, los intérpretes de “Secreto”, Anuel AA y Karol G no tienen planes de retomar su relación sentimental. La colombiana ha dejado en claro que ambos tienen una buena relación cordial, además de compartir escenario porque tienen éxitos que realizaron juntos.

El interprete puertorriqueño se ha convertido en el último invitado del año en “los 40”, pues le realizaron una entrevista en dicho portal, el cual, habló sobre su nuevo álbum, y de amigos como Jhay Cortez y Myke Towers y de su ex novia, la guapísima Karol G.

Inmediatamente se puede ver en las imágenes como el cantante interrumpe su presentación y se da cuenta de la situación, Anuel dice “¡La chamaquita, la chamaquita, atiéndanla!” para que los auxiliares corran a ayudarla. Este acontecimiento pasó en Colombia. Entre los comentarios de los seguidores dicen: “Obvio, no quiere correr la suerte de Travis en el astro world”, “Bueno una muestra de humildad en el es ya casi increíble” entre otros más.

Anuel AA genera polémica: Así fue el horrible desenlace del Ferrari de Anuel

“Llorando en un Ferrari” es uno de los mas recientes sencillos que sacó el artista, y es que para todos los aficionados de los automóviles de lujo, no les va a gustar ver el video, pues Anuel AA no temió en hacer algo que no todos harían ¡Destrozar un auto ferrari solo por un video!

Pero lo que si no es un secreto, es que el cantante posee una lujosa colección de autos de lujo del mercado, colección que el artista presume mediante su cuenta de Instagram, en el video se puede ver un auto Ferrari según el portal “Torks.news”, tiene un costo de 280.000 dólares. Si eres fanático de los autos, ¡te dolerá el final!