“Cómo se hace para darle 100 likes a esta publicación? Grandes”, “tu sí eres una mujer de admirar, gracias gracias por esta labor tan bella”, “ay no, de verdad que me salieron lágrimas de ver este post, muchas gracias por su labor y seguir creyendo que todos merecemos segundas oportunidades”, “me encantan ese tipo de obras con las personas que lo necesitan”, fueron otras de las expresiones de la gente. Archivado como: Karol G cárcel Colombia

Mucha gente se unión al acto de solidaridad de ‘La Tusa’: “Divinas me crece el corazón con tanta belleza y humildad, que par de mujeres tan extraordinarias.. no hay palabras para describir este orgullo Colombiano”, “que bonita labor, mi total admiración SOS un mujer que muchos admiran como una heroína capaz de devolver la esperanza en quienes ya la habían perdido”.

“Bueno solo decir que es muy bello ver a las personas recoger gozo lo que con lágrimas siembran, te felicito karolg”, “que humildad de mujer y artista, la amo”, “espectacular…sin palabras…gestos como estos no tienen precio”, “eres lo máximo no hay palabras para describirte”, “eres la chica con más, por eso la vida y dios te bendice”, le dijeron más personas.

Karol G cárcel Colombia: ¿QUÉ LE PASÓ EN EL ESCENARIO?

Tras rumores de un supuesto noviazgo con el futbolista James Rodríguez, aunque todo parece indicar que regresó con Anuel AA, la cantante colombiana Karol G sufre aparatosa caída en pleno concierto que ofreció en el FTX Arena de Miami, Florida. Varias cuentas de Instagram compartieron el penoso momento en el que la también llamada Bichota rodó desde lo alto de unas escaleras, siendo auxiliada de inmediato por una de sus bailarinas ante la mirada de desconcierto y gritos de sus seguidores, quienes no supieron que fue exactamente lo que había pasado.

En su publicación más reciente en su cuenta oficial de Instagram, compartida hace casi una semana, la cantante y compositora colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, no quiso dejar escapar la oportunidad para expresar su noche especial junto a Jimmy Fallon en The Tonight Show. “Qué lindos días he tenido, gracias, gracias… y que les regalo estas florecitas pues por ser tan lindos conmigo!!!”, escribió la nacida el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia, quien no se imaginó lo que pasaría en el concierto que ofreció hace apenas unas horas.