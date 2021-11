“Qué lindos días he tenido, gracias, gracias… y que les regalo estas florecitas pues por ser tan lindos conmigo!!!”, escribió la nacida el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia , quien no se imaginó lo que pasaría en el concierto que ofreció hace apenas unas horas.

En su publicación más reciente en su cuenta oficial de Instagram , compartida hace casi una semana, la cantante y compositora colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, no quiso dejar escapar la oportunidad para expresar su noche especial junto a Jimmy Fallon en The Tonight Show.

Varias cuentas de Instagram compartieron el penoso momento en el que la también llamada Bichota rodó desde lo alto de unas escaleras, siendo auxiliada de inmediato por una de sus bailarinas ante la mirada de desconcierto y gritos de sus seguidores, quienes no supieron que fue exactamente lo que había pasado.

“Un ejemplo fuerte de lo que es la vida. Ella se cae y luego se levanta, se sacude su cabellera y sigue adelante. No digo que no le haya dolido, pero su actitud es lo admirable”, “A sacudirse la peluca y que siga el show”, “Uno se baja de las escaleras como uno quiere! Ya dejen de pensar que se cayó”, expresaron algunos internautas (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Por medio de sus redes sociales, la periodista Nelssie Carrillo compartió otro video del momento de la aparatosa caída que sufrió Karol G en pleno concierto en el FTX Arena en Miami, Florida, donde se puede ver un detalle que no pasó desapercibido por muchos.

A punto del llanto, Karol G revela que quería que todo “fuera perfecto”

En un video que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, se observa a Karol G sentada en un banco ya con otro vestuario y acompañada únicamente de su tecladista.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla, me duele todo el cuerpo, pero nada, ustedes creen que después de haber llenado esta arena por primera vez en mi vida… yo quería que fuera perfecto”, dijo la cantante colombiana sin poder evitar las lágrimas (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Karol G sufre aparatosa caída en pleno concierto