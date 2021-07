De acuerdo con el portal de espectáculos, esta posible reconciliación entre Anuel AA y Karol G no parece una idea tan descabellada, ya que no sería la primera vez que los encontrarían juntos en este mismo restaurante de South Beach, en donde mucho se argumentó que incluso estaba el hijo del reguetonero con ellos.

No es la primera vez que los rumores de una posible reconciliación entre Karol G y Anuel AA han estado inundando las plataformas y las redes sociales, y es que varias páginas de espectáculos, incluyendo el portal de Suelta la sopa , argumentan que ya se les ha visto en este mismo restaurante e inclusive en un estudio de grabación.

“Fingieron su separación” Usuarios arremeten contra la posible reconciliación entre Karol G y Anuel AA

Varios seguidores de Suelta la sopa comenzaron a argumentar que no hubo reconciliación entre Anuel y Karol G, sino que más bien ellos fingieron su separación: “Mi teoría es que fingieron la separación para que Anuel pudiera sacar su álbum de trap y no afectara la imagen de Karol, por eso se separaron en lo musical, pero sentimental siguen juntos”.

"Puro marketing ese par de tóxicos, pero bueno, es su vida y su plata", "Si todo lo que ha logrado Karol G es por Anuel y su relación, a Karol G le escribieron sus dos últimos éxitos, pero qué pasará después cuando ya no sea así, volverá con Anuel, porque si no fuera por su unión no tendría éxito".